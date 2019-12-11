Haklarında 10’ar yıl hapis cezası isteniyor

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık, kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, kredi, sigorta kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçlamalarıyla yargılanan S.M. ile nişanlısı olduğunu iddia edilen Y.E.Ç. isimli kadın hakkında Savcı mütalaasını verdi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısının verdiği mütalaa da her iki sanık hakkında 10’ar yıl hapis cezası isterken duruşmaya S.M. katılmazken, Y.E.Ç. ise savunmasında; “S.M. benim nişanlım falan değildir. Ben dolandırıcılık olayına karışmadım. S.M.’nin de dolandırıcı olduğunu bilmiyordum. Fakat cezaevine girmesiyle birlikte bu işlere karıştığını öğrendim. Benim adımın bu işlere karışmasından ve böylesine utanç verici bir suçtan dolayı yargılanmaktan büyük üzüntü duyuyorum” dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı karara bağlamak için Y.E.Ç.’nin avukatı Sinan Barut’a savunma yapması için 30 Ocak 2020 tarihine gün verdi.