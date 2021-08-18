Haklarında idari ceza uygulanacak

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Asayiş Şube ekipleri, mülteci sevkiyatı yapıldığı ihbarını alınca derhal harekete geçildi. Otoban üzeri Bolu sınırları içerisinde 07 plakalı minibüs durduruldu. Araç içerisinde bulunan 13 Suriye uyruklu vatandaşın, oturma izinleri bulunan illeri terk etmemesi gerekirken, izinsiz terk ettikleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri, ön ve arka olmak üzere Suriyeleri taşıyan minibüse eskortluk yaparak, Jandarma Alay Komutanlığına girişini sağladı. Edinilen bilgiye göre 13 Suriye uyruklu vatandaşın Sakarya iline fındık toplamaya gittikleri öğrenilirken, Suriyeli vatandaşlara idare ceza uygulandıktan sonra serbest bırakılacak.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 13:16