Haklarında yakalama kararı çıktı

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimizde bazı özel bankalar ve PTT Müdürlüğü isimlerini kullanarak; “Banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık, kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik. Özel belgede sahtecilik” suçlarından haklarında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2015 yılında dava açılan Tirmah Özbudak ile Yavuz Kum isimli 2 sanık bir türlü yakalanamıyor.

Yıllardır Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan iki sanık hakkında mahkeme başkanı tarafından yakalama kararı verildi. Her iki sanık yakalandıkları taktirde, kolluk kuvvetleri marifetiyle mahkemeye zorla getirilecekler. Karar Bolu dahil olmak üzere 81 İl Emniyet Müdürlüklerine ve Jandarmaya yazı gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019, 16:03