Haber: Ceylan BEYKOZ

Cengiz, bayan personelin Kadınlar Günü’nü kutlarken “Üzerimizde ödenemez hakları bulunan kadınlarımızın, karşılıksız fedakârlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyiz. Sizler emekçi kadınlarsınız. Hem iş hayatında hem evinizde siz olmazsanız olmaz” dedi.

Sohbet ortamında geçen programda Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle “Cumhuriyet’imizin odak noktasında yer alan kadınlarımız bugünlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Onlar Nene Hatun’dur, Satı Kadın’dır, Elif’tir… Onlar, hayatımızın en özel varlıkları: kimi annemiz, kimi hayat arkadaşımız, kimi sırdaşımız kimi ise göz bebeği kızımızdır. Kadınlara ithaf edilen o kadar özel günün arasında en önemli gündür belki de Dünya Kadınlar Günü. Haklarından vazgeçmeyen, inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen, güçlü kadının günü olan bugünde tüm dünya, ülkemiz ve Milli Eğitim mensubu tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor sevgi ve saygılarımı kutluyorum. Kadınlar Gününüz kutlu olsun” ifadelerine yer verdi. Programın sonunda Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan bayan personele üzerlerinde isimleri yazılı kalem hediye edildi.



