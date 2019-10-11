“Halamın oğlu bana tecavüz etti”

Haber: C. Kutay AYKAN

Sağlık Mahallesinde dedesi, annesi ev teyzeleriyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki F.D. cinsel istismar suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, “Ben böyle bir şey yapmam. O benim kuzenim. İnsan kuzenine böyle bir şey yapar mı? Böyle karaktersiz birisi olsam kız kardeşime yapardım. Tamamen iftiradır. Nasıl böyle iftirada bulunuyor anlam veremiyorum. Çoğu kez kuzenim bizim evimize, ben de ara sıra onun evine giderdim. Kesinlikle böyle bir olay gerçekleştirmedim”

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Polise ve savcılığa verdiği ifadesinde halasının oğlu tarafından 8 yaşından 12 yaşına kadar cinsel istismara ve tecavüze uğradığını iddia ederek ifade veren 14 yaşındaki N.Ö., Bolu Adliyesi Adli Görüşme Odasından, psikolog eşliğinde Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine, başından geçenleri anlatarak; “Halam oğlunu yani kuzenimi ağabey gibi severdim. İlk taciz olayı ben 8 yaşındayken başladı 12 yaşıma kadar tacize uğradım sonradan da ters ilişkiyle tecavüze uğradım. Bu dönem içerinde beni kimseye söylemeyeceksin diye korkuttu. Korkumdan kimselere söyleyemedim. Daha sonra annem ile babam boşanmaya karar verince bende bunalıma girdim. Boşanma aşamasındayken durumu üstü kapalı anneme anlattım. Ama, onun aklı boşanmadaydı ve umursamadı. Boşanmalarından sonra da ben bunalıma girdim. Psikolog ve psikiyatriste tedavi gördüm. Ağır ilaçlar kullanım. Annemden sonra öğrenim gördüğüm okulun Din Bilgisi Öğretmenim ile rehber öğretmenime başımdan geçenleri anlattım. Ama aradan zaman geçtiği için şimdi kendisinden şikayetçi değilim. Aklı başına gelmiştir diye düşüyorum” dedi.

BEN ŞİKAYETÇİYİM

Mağdur N.Ö.’nün annesi D.C.’de kızının tam tersine boşandığı eşinin kız kardeşinin oğlu olan F.D.’den şikayetçi olduğunu belirterek; “Kızım bana olayı boşanma aşamasındayken üstü körü anlattı. Ama bu sırada ben boşanma aşamasında olduğum için umursamadım. Kızım içine kapanık bir kişidir. Her şeyi içine atar ve çok da duygusaldır. Çok zorluklar çekti. Kızım şikayetçi olmamasının nedeni iyilik sever olmasındandır. Ben şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.