Halı saha kara dayanamadı

Haber: Erdal Tanrıverdi
Kentte yaklaşık 4 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Gölyüzü Mahallesi'nde Yeniçağa Belediyesine ait halı sahanın çatısı, üzerinde biriken karların ağırlığına dayanamayarak çöktü. Büyük hasarın oluştuğu halı sahanın çevresinde ekiplerce güvenlik önlemi alındı. Hava sıcaklığının sıfırın altında derecelere düşmesi nedeniyle ilçedeki Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu, kamu binalarının çatılarında buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri, buz sarkıtları ile çatıda biriken karları temizliyor.