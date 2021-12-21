Haber: S. Özge Yücel

İlimizde gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı sonrası Bolu Valisi Ahmet Ümit açıklama yaptı. Vali Ahmet Ümit yaptığı açıklamada kar yağışının eğitime herhangi bir engeli olmadığını belirterek, ekiplerin aralıksız bir şekilde çalıştığını ifade etti.

“OKULLARIMIZ EĞİTİM ÖĞRETİME AÇIK OLACAKTIR”

Ümit, “İlgililerle yaptığım görüşmelere göre halihazır ulaşım sorunumuz yok. Ayrıca ekiplerimiz çalışıyor. Bu şartlarda okullarımız eğitim öğretime açık olacaktır. Selamlar” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2021, 10:10