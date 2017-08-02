HABER:Aysun Beykoz
Yeniçağa’da Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifini başarıyla götüren Başkan Halit Ölmez, uzun zamandır tedavi gören eşi Perihan Ölmez uzun zamandır tedavi görüyordu. Tedavi sonrası yaşama tutunamayan Perihan Ölmez pazartesi günü Hakkın Rahmetine kavuştu. Perihan Ölmez Emine Hatun Camisinde öğleyin kılınan cenaze namazı sonrası, sevdiklerinin omuzları üzerinde Şehir Mezarlığına defnedildi. Olay Gündem Gazetesi olarak, Hakkın Rahmetine kavuşan Perihan Ölmez’e Allah’tan rahmet, Halit Ölmez ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!