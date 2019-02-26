Halit Yıldız kızını evlendirdi

Haber: BMA

Grand Ankara Hotel’de hafta sonu düzenlenen düğün törenine Ankara Valisi Vasip Şahin başta olmak üzere; Ankara ve Bolu’dan çok sayıda siyasi isim katıldı. Siyaset, spor, sanat ve iş camiasından tanınmış birçok kişinin katıldığı törende çiftin nikah şahitliklerini Ankara Valisi Vasip Şahin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, Kamu Denetçiliği Kurum Başkanı Şeref Malkoç, Danıştay Başkan Vekili Hasan Güzeler, Ankara Bölge İdaresi Mahkeme Başkanı Esat Toklu ve İş Adamı Orhan Ağaçlı yaparak çiftin mutluluklarına ortak oldular.

Boluspor Yönetim Kurulu Üyeleri ve Narven Termal Kasaba Yönetim Kurulu Üyeleri başta olmak üzere birçok Bolulu işadamı, bürokrat ve siyasi isim de Yıldız Ailesini mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar.