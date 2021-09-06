Halk eğitim kursları başlıyor

Haber: Aysun Beykoz

Göynük İlçe Halk Eğitim Merkezinde lise mezunları için üniversiteye hazırlık kursları başlıyor. Yeni normalleşme döneminde bilindiği üzere Türkiye eski günlerine yavaş yavaş geri dönüyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Göynük kaymakamlığı lise mezunu öğrencilere üniversiteye hazırlık için halk eğitim kursu açılacağını duyurdu.

Göynük kaymakamlığı, “İlçemiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Lise Mezunu öğrenciler içim ilçe merkezinde üniversiteye hazırlık kursu açılacaktır. Kursa katılmak isteyen vatandaşlarımız Halk Eğitimi Merkezine bizzat müracaat edebilirler” duyurusunu yaptı.