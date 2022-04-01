Halk ekmek fark yarattı





En ucuz ramazan pidesi Bolu Halk Ekmek Fırınlarında satılacak. Bolu belediyesi halk ekmek işletmesi, Ramazan ayında 300 gram Ramazan pidesini 4,5 TL'den satışa sunacak.Bolu Belediye Meclis Üyesi Tahsin Mert Karagöz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fırını tarafından Ramazan ayında satışa sunulacak olan Ramazan pidesi fiyatını açıkladı.Karagöz, “Bildiğiniz üzere Bolu’da Fırıncılar Odası 300 gr Ramazan Pidesi fiyatını 6 TL olarak açıklamıştı. Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın talimatları doğrultusunda T.C. Bolu Belediyesi Halk Ekmek fırını olarak 300 gr Ramazan pidesi satış fiyatımız 4,5 TL olarak belirlenmiştir. Tüm hemşerilerimize, Bolu halkımıza Hayırlı Ramazanlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca 300 gr pide 4.5 liradan, 210 gr ekmek 2,5 liradan, 600 gr köy ekmeğinin ise 9 liradan satılacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022, 18:30