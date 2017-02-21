Haber: Ceylan BEYKOZ

İlimizde ikamet eden vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip çözüm bulmak amacıyla her hafta Pazartesi günleri Vali Aydın Baruş’un başkanlığında Halk Günü toplantıları yapılmaya devam ediyor.

Bolu Valiliği Yedigöller Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk, Sağlık İl Müdürü Dr. Seraceddin Çom, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Şevki Erkal Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın ile vatandaşlar katıldı.

Gerçekleştirilen Halk Günü toplantısında Vali Baruş, katılımcı olan vatandaşlara sıkıntı ve isteklerini çekinmeden eksiksiz bir biçimde söylemelerini, bu bilgiler ışığında da kendilerine yardımcı olmaya çalışacaklarını iletti.

Toplantıda vatandaşların taleplerini dinleyerek notlar alan Vali Baruş, talepleri ilgili kurumların müdürlerine ileterek takip etmelerini istedi.

Halk günü toplantılarına katılmak için

Bolu Valiliği yaptığı açıklamada Halk Günü toplantılarının her hafta pazartesi günleri saat 14.00-15.30 arası Bolu Valiliği Yedigöller Toplantı salonunda yapılmaya devam edeceğini ve toplantıya katılmak isteyen vatandaşların perşembe günleri saat 17.00’ye kadar Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne müracaat etmelerini ya da 0374 215 48 32 numaralı telefona görüşme taleplerini iletmeleri gerektiğini belirtti.