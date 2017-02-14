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14 Şubat 2017 Salı
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    • HALK GÜNÜ TOPLANTILARININ BİRİNCİSİ YAPILDI

    Bolu Valisi Aydın Baruş, Halk Gününde Bolulu vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların istek ve taleplerini alan Vali Baruş, taleplerle ilgili olarak ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

    14 Şubat 2017 Salı 08:26
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    HALK GÜNÜ TOPLANTILARININ BİRİNCİSİ YAPILDI

    Haber: BASIN BÜLTENİ

    İlimizde ikamet eden vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip çözüm bulmak amacıyla her hafta Pazartesi günleri Vali Aydın Baruş’unbaşkanlığında yapılacakolan Halk Günü toplantılarının birincisi gerçekleşti.

     

    Bolu Valiliği Yedigöller Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Sağlık İl Müdürü Dr. SeraceddinÇom, İŞKUR İl Müdürü İsmail Yalçın, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Şevki Erkal ile vatandaşlar katıldı.

     

    Vali Baruş gerçekleştirilen halk günü toplantısında katılımcılara istek, şikâyetve önerilerini çekinmeden söylemelerini istedi.Toplantıda vatandaşların taleplerini dinleyerek notlar alan Vali Baruş, talepleri ilgili kurumların müdürlerine ileterek takip etmelerini istedi.

     

    Birincisi yapılan halk günü toplantıları bundan sonrada her hafta Pazartesi günleri saat 14.00-15.30 arası Valilik Yedigöller Toplantı salonunda yapılacaktır.Toplantıya iştirak etmek isteyen vatandaşlarımızın haftanın Perşembe günleri saat 17.00’ye kadar Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri ya da 215 48 32 nolu telefona görüşme taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

        

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Halk

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