Haber: BASIN BÜLTENİ

İlimizde ikamet eden vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip çözüm bulmak amacıyla her hafta Pazartesi günleri Vali Aydın Baruş’unbaşkanlığında yapılacakolan Halk Günü toplantılarının birincisi gerçekleşti.

Bolu Valiliği Yedigöller Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Sağlık İl Müdürü Dr. SeraceddinÇom, İŞKUR İl Müdürü İsmail Yalçın, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Şevki Erkal ile vatandaşlar katıldı.

Vali Baruş gerçekleştirilen halk günü toplantısında katılımcılara istek, şikâyetve önerilerini çekinmeden söylemelerini istedi.Toplantıda vatandaşların taleplerini dinleyerek notlar alan Vali Baruş, talepleri ilgili kurumların müdürlerine ileterek takip etmelerini istedi.

Birincisi yapılan halk günü toplantıları bundan sonrada her hafta Pazartesi günleri saat 14.00-15.30 arası Valilik Yedigöller Toplantı salonunda yapılacaktır.Toplantıya iştirak etmek isteyen vatandaşlarımızın haftanın Perşembe günleri saat 17.00’ye kadar Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri ya da 215 48 32 nolu telefona görüşme taleplerini iletmeleri gerekmektedir.