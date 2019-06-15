‘Halk Günü’ uygulaması başladı

Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediyesi’nde halkın, talep ve şikâyetlerini doğrudan Belediye Başkanı Tanju Özcan’a iletebilmesi amacıyla Cuma günleri ‘Halk Günü’ ilan edildi. Herhangi bir konuda istek, talep, şikâyet ve önerileri bulunan tüm vatandaşlar, ‘Halk Günü’nde Bolu Belediyesi’ne gelerek bizzat Belediye Başkanı Tanju Özcan’a isteklerini iletebilecekler. İlgili belediye birimleri ise gelen talepler hakkında gerekli inceleme ve çalışma en kısa sürede yaparak taleplerinin giderilmesi için çözüm yolları arayacak. İlk ‘Halk Günü’ yoğun ilgi gördü Bu doğrultuda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilk ‘Halk Günü’ uygulamasını bu hafta yaptı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği ilk Halk Günü’nde Belediye Başkanı Tanju Özcan, makamında misafir ettiği vatandaşların talep ve şikâyetleri dinleyerek, söz konusu konularla ilgili daire müdürlerine talimat verdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 12:16