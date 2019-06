‘Halk Günü’ uygulaması başladı

Başkan Özcan her Cuma halkla buluşacak Halkın her türlü istek, şikâyet ve önerilerine hızlı çözümler üretebilmek amacıyla Bolu Belediyesi'nde ‘Halk Günü’ uygulaması başlatıldı. Bundan böyle her Cuma Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili başkan yardımcıları ve daire müdürleri halkın taleplerini dinleyecek.