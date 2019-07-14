Halk Günü uygulaması devam ediyor

Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediyesi’nde halkın, talep ve şikâyetlerini doğrudan Belediye Başkanı Tanju Özcan’a iletebilmesi amacıyla geçtiğimiz Haziran ayında başlatılan “Halk Günü” uygulamasına bu haftada devam edildi. Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cuma günü gerçekleşen Halk Günü’nde tüm vatandaşları gruplar halinde makamında ağırlayarak ardından tek tek görüştü ve taleplerini dinledi.Görüşmelerde vatandaşlar, yardımcı olunmasını istediği konuları Belediye Başkanı Özcan’a iletti.Belediye Başkanı Özcan ise vatandaşların tüm taleplerini not alarak, yardımcı olabileceği konular için daire müdürlerine talimat verdi.