Halk Gününde dertlerini Özcan’a anlatıyorlar

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediyesi’nde halkın, talep ve şikâyetlerini doğrudan Belediye Başkanı Tanju Özcan’a iletebilmesi amacıyla geçtiğimiz Haziran ayında başlatılan ve her Cuma devam eden “Halk Günü” uygulaması sürüyor.

YÜZLERCE KİŞİ GELDİ

Bu hafta gerçekleşen Halk Günü’ne Bolu halkı yine yoğun ilgi gösterdi. Halk Günü için yüzlerce kişi sabah saatlerinden itibaren Bolu Belediyesi’ne geldi. Belediye personellerince karşılanan tüm vatandaşlar, gruplar halinde makam odasında ağırlanarak, ardından sırasıyla Başkan Tanju Özcan ile görüştü.

BAŞKAN ÖZCAN VATANDAŞLARI TEK TEK DİNLEDİ

Görüşmede Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yakından ilgilendiği vatandaşların sorunlarını dinledi. Tüm talepleri tek tek not alan Özcan, yardımcı olabileceği konular ile ilgili daire müdürlerine sorunun çözümü için talimat verdi. Görüşmelerde ayrıca, seçim sonrası gönderilen tebrik çiçeklerinden elde edilen gelirlerle 8 yaşındaki oğluna akülü sandalye alınan bir anne de Başkan Özcan’ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2019, 18:53