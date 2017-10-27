banner133

banner101

27 Ekim 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Halk huzurevinde ısrarcı

    Mengenli hayırsever iş adamı Aziz Karsan’ın hastane için bağışlamış olduğu bina, yeni hastanenin yapılmasının ardından tartışma konusu olmuş, Müftülük bu yeri Kuran Kursu yapmaya çalışınca İlçe Belediye Meclisinde CHP ve Ak Partili üyelerin oy birliği ile aldığı bu kararı reddetmişti. Konuyla ilgili yaptığımız anketlerde Mengen halkının çoğunluğunun mevcut yerin huzurevi olmasını istediğini belirttiler.

    27 Ekim 2017 Cuma 15:52
    Bu haber 18 kez okundu
    Halk huzurevinde ısrarcı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Mengenli hayırsever iş adamı Aziz Karsan'ın Mengen’e hastane yapılması için bağışladığı arsa, Mengen'e yeni İlçe Devlet Hastanesi'nin yapılması ile atıl durumda kalmış, bu yerin konumu ise birçok kişi ve kurumun da iştahını kabartmıştı. Mengen İlçe Müftülüğü binanın Kuran kursu ve dini tesis olarak tahsis edilmesi için İller Bankası’ndan olur alırken Mengen Belediye Meclisi, AK Parti ve CHP’li Meclis Üyelerinin oy birliğiyle aldıkları karar ile eski hastane binasının ve alanının imar planlarında mevcut şekilde ''sağlık tesis alanı'' olarak kalmasını kabul etmişti. Mengenli vatandaşlar ise bu alanın huzurevi olarak değerlendirilmesini istemişti. Ancak aradan geçen zamanda Mengen İlçe Müftülüğü'nün vatandaşların talebini ve belediye meclisinin kararını görmezden gelerek buraya deyim yerindeyse alenen "çökmesi" tepkileri daha da artırdı. Konuyla ilgili gelen talepler ve tepkiler üzerine Mengen'de bir anket çalışması gerçekleştirdik ve vatandaşın bu konudaki görüşünü aldık.

    Yaklaşık 400 kişinin katıldığı ankette vatandaşlar hayırsever rahmetli Aziz Karsan'ın hatırasına sahip çıkılmamasına tepki gösterirken, mevcut alanın halkın talebi doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

    Siyasileştiriliyor

    Yüzyüze gerçekleştirdiğimiz anket çalışmamızda Mengen halkının en çok yakındığı konulardan biri de konunun siyasi yöne çekilmesi oldu. Vatandaşlar Kuran Kursu istememelerinin farklı boyutlara çekilerek "din düşmanı" ilan edilmeye çalışıldıklarını üzüldüklerini söylemelerine karşılık, İlçe Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP'li üyelerin oy birliği ile aldığı karara dikkat çekti. Kararın siyasi hiçbir boyutunun olmadığını, tamamen asıl ihtiyacın görülmesini istediklerini belirten Mengen halkı, mevcut alanın huzurevi olarak kullanılmasında ısrarcı oldular.

    Netleşmiş bir durum yok

    Konuyla ilgili bazı önemli noktalara da dikkat çeken vatandaşlar, mevcut yapı hakkında alınan net bir kararın olmadığını ifade ettiler. Konunun halen gündemde olduğunun altını çizen vatandaşlar ayrıca, İlçe Müftülüğü'nün oldubitti ye getirmek için atıl durumdaki yapıda tadilat çalışmalarını başlattığını da söylediler.

    %84,7 Huzurevi diyor

    Mengen ilçe merkezinden aralarında emekli, esnaf, memur, öğrenci ve öğretmenlerin bulunduğu toplamda 373 kişi ile yüzyüze gerçekleştirdiğimiz ankette halkın %84,7'si (316) eski devlet hastanesi binası ve alanının huzurevi olarak kullanılmasını istediklerini belirtti. Ankete katılanların %8,1'i(30) mevcut yerin Müftülüğün istediği gibi Kuran Kursu olarak kullanılmasını isterken, %7,2'lik(27) kesim ise alanın farklı şekillerde değerlendirilebileceğini ifade etti.

    Sağlık tesisi, okul, yurt, aktivite alanı...

    Anketimize katılanlardan bazıları alanın ne huzurevi ne de Kuran Kursu olmasını istemediklerini dile getirdi. Vatandaşlardan bazıları alanın sağlık hizmetlerinde, hastane, diyaliz merkezi, kadın doğum hastanesi gibi alanlara yönelik faaliyet göstermesini istediler. Bazı vatandaşlar ise ilçede bulunan ve giderek kalabalık bir nüfus oluşturan üniversiteli öğrencileri düşünerek alanın sosyal aktivitelerin yapılabileceği, kafe, eğlence merkezi, spor salonu gibi sosyal faaliyetler için kullanılması gerektiğini belirttiler.

    Anahtar Kelimeler: Mengenli, Hayırsever,, Adamı, Aziz

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BOLUSPOR İÇİN ZORLU VİRAJ !
  • Mustafa Cop Mustafa Cop ESKİ VE YENİ“ LOGO” TARTIŞMALARINA “ BOLULULARDAN”YORUMLAR MI?...
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Belediye gerçekten engellileri engelliyor
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben köyevleri akademik bir çalışmaya konu oldu”
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR YENİDEN YAPILANMA
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Türkiye İYİ Olacak
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Bir gün
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’ya Tavsiyeler (ANALİZ)
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç OYUN TERAPİSİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Aynaya Tükürmek
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah karmaşasının karmaşası
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MİMARLIK
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129