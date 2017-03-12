HABER: Ceylan Beykoz



Mengen’de ilçe merkezi ve köylerde vatandaşlarla görüşerek yok olmakta olan halk edebiyatını kayıt altına almak için çalışma yapacak olan öğrenciler Belediye Başkanı Turhan Bulut’u ziyaret ettiler.

Bulut’tan tam destek

Üniversite öğrencileri, Zehra Yüreğir, Gülbahar Bozan, Esra Çamlı, Tuğçe Özbay ve Reyhan Tümer’den oluşan grup Belediye Başkanı Bulut’u ziyaret ederek yapacakları çalışma hakkında bilgi verdiler. Belediye Başkanı Turhan Bulut, öğrencileri yapacakları çalışmada her türlü desteği vereceklerini dile getirerek, bu tür çalışmalarda Belediye olarak üniversitenin ve öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.