Halk otobüslerinde koronavirüs denetimi

Haber: Aysun Beykoz

İllere göre haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 504,13 olan ilimizde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Trafik ekiplerince, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolunda halk otobüslerine yönelik uygulama gerçekleştirildi. Durdurulan otobüslerde yolcu taşıma kapasitesi, maske, mesafe ve hijyen kontrolü yapıldı.

Denetimlerde sürücüler ile yolcular, Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyarıldı. Kurallara uymayanlar hakkında ise idari yaptırım uygulandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 12:54