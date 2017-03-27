HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, Karamanlı Mahallesi Hastane caddesi üzerinde yürüyen 49 yaşındaki Adnan Çakır isimli vatandaşa yolun karşısına geçmek isterken Vedat Armutçu idaresindeki 14 FJ 672 plakalı halk otobüsü hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Çakır’ın yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Olay yerine ilk gelen Bolu MÜSİAD başkanı ve aynı zamanda eczacı olan Abdullah Abat, Adnan Çakır’ın hareketsiz olduğunu fark ederek müdahalede bulundu. Çakır’ın dilinin geri kaçtığı anlayan Abat şahsın ağzını açarak dilini dışarı çıkardı.

Kazada ağır yaralanan Adnan Çakır daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahale etmesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.