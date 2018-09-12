Haber: Esra ÖZTÜRK

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Tabiatın Kalbı Bolu Kültür ve Doğa Derneği işbirliği ile Halk Sağlığı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş, Kızık Yaylası ve Demirciler Yaylası mevkinde yaklaşık 10 km'lik mesafede 93 kişi ile tamamlandı.

Bolu'nun yem yeşil çam ormanları ve mis kokan havası eşliğinde yapılan yürüyüşte katılımcılara; Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Projeler Sorumlusu Hemşire Emine Özdoğan tarafından "3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası" hakkında bilgi verildi. Fiziksel aktivitenin sağlık açısından önemi, el yıkama, yetişkin diyabeti, çocuk eğitimi ve dijital bağımlılıktan kurtulma, çocuk güvenliği gibi çeşitli konular ele alındı. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ümmügül Üyetürk tarafından da; kanser nedenleri, ücretsiz yapılan kanser tarama programları hakkında bilgi verilirken, Sayın Üyetürk çevre kirliliğine de dikkat çekti. Etkinlik alanına asılan çeşitli konularda ki branda afişlerde katılımcılar tarafından incelendi ve konular hakkında konuşuldu. Büyük Türk Bayrağı katılımcılar tarafından açıldığında da duygusal anlar yaşandı. Etkinlikte ayrıca; katılımcılar yaylada yakan top oynadılar ve ip atladılar.