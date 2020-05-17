Haber: BMA

Mengen Belediyesi, tasarruf sağlamak adına kurduğu ahşap atölyesinde ilçede kullanıma sunmak için bank, piknik masası gibi ürünler üretmeye başladı. Ahşap atölyesinde üretilen ürünlere talep artınca belediye tarafından vatandaşlara da satış yapma kararı alındı.

“HALKIMIZ İÇİN ÜRETİM YAPACAĞIZ”

Konuyla ilgili belediye tarafından yapılan açıklamada, “Belediyemiz bütçesine tasarruf sağlamak, kendi ürünlerimizi daha kaliteli olarak kendimiz üretmeye devam ediyoruz. Gün geçtikçe kendini geliştiren üretim yelpazesi genişleyen ahşap atölyemize vatandaşlarımız da yoğun talep gösterdi. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak adına ürünlerimizin satışına karar verilerek, fiyatlarımız belirlenmiş olup sipariş alımı başlamıştır. Bu fiyatlar doğrultusunda halkımız için üretim yapacağız” ifadelerine yer verildi.

Belediye atölyesinde üretilen bazı ürünlerin fiyatı ise şu şekilde belirlendi: “160 cm kamelya 3 bin TL, 180 cm piknik masası 750 TL, 130 cm piknik masası 500 TL, 128 cm 2 kişilik bank 300 TL, 160 cm 3 kişilik bank 350 TL.”