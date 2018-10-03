Haber: Gönül Olutürk

Atay yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Diyanet İşleri Başkanlığı’nca her yıl 1-7 Ekim tarihleri Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haftada cami ve görevli olmak üzere iki değer ön plana çıkmaktadır. Ancak, bugüne kadar kutlanan hafta içerisinde esas olan din görevlisi, daha geniş anlamıyla da Diyanet çalışanları çok yer tutmamıştır. Medeniyetimizin mihenk taşı olan cami elbette çok önemlidir. Konu enine boyuna ele alınmalı, cami devamlı olarak gündemde yer tutmalıdır. Camilerin hayatımızdaki yerleri anlatılırken, bu işin öznesi durumundaki din görevlileri bütün olarak ta Diyanet çalışanları unutulmamalıdır.

Milletimizin camiler ve Kur’an kurslarımıza olan ilgisi, desteği ve yardımları takdire şayandır. Aynı zamanda milletimizin din görevlisine sevgisi, saygısı ve sahiplenmesi de her türlü övgünün üzerindedir.

Vatandaşlarımıza neredeyse yirmi dört saat hizmet etmeye çalışan din görevlilerimiz Diyanet çalışanlarımız, insanlarımızı ayırmadan herkesi kucaklayıcı bir anlayış ile kardeşliği pekiştirmektedirler. Özellikle geçtiğimiz süre zarfında yaşanan hadiseler Diyanet ve din görevliliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Bu kadar önemli ve geleceğimizi ilgilendiren, birlik ve beraberliğimizin diri tutulmasına sebep olan din görevlilerimizin hafta münasebetiyle sorunları giderilmelidir.

Diyanet İşleri Başkanlığımızın her düzeydeki yöneticileri; din görevlilerimize en az halkımızın verdiği önem kadar onlara özen göstermeli, değer vermeli ve çalışanlarımıza bir anne-baba şefkati ve merhameti ile davranmalıdır. Çalışanlarımızı farklı düşünce ve sendikal tercih gibi anlayışlarından dolayı ayrıştırmaya, ötekileştirmeye ve mobing uygulamasına tabi tutmamalıdır.

Türk Diyanet Vakıf-Sen; ülkemizin en ücra köşesinde zor şartlarda görev yapan din görevlilerimizi ve bütün Diyanet çalışanlarımızı bir bütün olarak gören ve kucaklayan bir anlayışın sahibidir. Cami ve Kur’an kurslarımıza sahip çıkan, yardım eden ve destek olan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın Diyanet çalışanlarımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, kuruluşundan bugüne kadar personelimizden vefat edenleri rahmetle yad ediyor, emekli olan ve halen görevlerine devam eden bütün çalışanlarımıza huzur, mutluluk, sağlık ve esenlikler diliyorum. Haftamız kutlu olsun.”