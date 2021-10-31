Halkın adamı Tanju Özcan

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamaları sonrası, kendi başına İzzet Baysal Caddesi’nde yürüdü. Başkan Özcan her adım attığında bir vatandaş gelip ‘Başkanım bir fotoğraf çekinebilir miyiz?’ dedi. Özellikle gençler tarafından sevgi ile karşılanan Başkan Özcan gençlerle bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Gençlerin kalplerine taht kuran Özcan, hepsinin tek tek sorunlarını dinledi.

“İLK DEFA BİR BELEDİYE BAŞKANINI HALK İÇİNDE KENDİ BAŞINA DOLAŞIRKEN GÖRDÜM”

Halkın içinde gururla dolaşan Başkan Tanju Özcan, Almanya’dan gelen bir vatandaşla karşılaştı. İkilinin fotoğraf çekinmesinin ardından, Almanya’dan gelen kadın vatandaş, “Başkanım Almanya’da da Belediye başkanları hep halk ile iç içe, Ben Türkiye’de ilk defa bir belediye başkanını halk içinde kendi başına dolaşırken gördüm. Hep bu çizginizde devam edin seviliyorsunuz” dedi. Özellikle gençlerin yoğun ilgisini gören Başkan Özcan, “Ben nasıl belediye başkanı seçildim biliyor musunuz? Sizin gibi gençlerin verdiği oylarla bu göreve getirildim. Görevde olduğum sürece gençlerin hep yayında olacağım” demesi, gençleri kendisine daha çok hayran bıraktı. İl dışından gelen ve Bolulu vatandaşların Tanju Özcan sevgisi, Başkan Özcan’ı bir hayli mutlu etti.