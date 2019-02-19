Halkın birebir sorunlarını dinliyor

Haber: Aysun BEYKOZ

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan partililerle birlikte Dağkent Mahallesi'ni ziyaret etti. Dağkent Mahallesi sosyal tesisinde yoğun bir katılımcı ile gerçekleştirilen ziyarette vatandaşların sorunlarını dinleyen Özcan, projeleri hakkında bilgiler verdi. Özcan projelerin Bolu'ya değer katacağını belirterek "Kapalı Spor Salonunda projelerimizi etraflı bir şekilde anlattık. Biz Bolu için vaatlerimizi hem okunması hem de saklanması daha kolay olsun diye bir gazetede topladık. Proje ve aday tanıtım toplantısından sonra arayan herkes projelerin doğru projeler olduğunu, uygulanabilir projeler olduğunu, Bolu'ya da değer katacağını söylüyorlar. Şu ana kadar tek bir proje ile ilgili tenkit almadık. Bu da ciddi bir şekilde hazırlandığımızı, sorunlara vakıf olduğumuzu, projelerimizin ve çözüm önerilerimizin ayaklarının yere basan projeler olduğunu gösteriyor. Sizlerden de bu gazeteyi saklamanızı istiyorum" dedi.