Halkın çocuğu halkın içinde teklif eder

Haber: N. Halid Altundal

31 Mart 2019’da gerçekleştirilen Yerel Seçimlerde Bolu Belediye Meclis Üyesi seçilen Cumhuriyet Halk Partili Tahsin Mert Karagöz, evlilik yolunda ilk adımını attı. Türkiye’nin en genç belediye meclis üyelerinden olan Karagöz, kız arkadaşı Esra Kocaaslan’a romantik bir evlilik teklifi yaptı.

Siyasetin içindeyken hep halkın içinde olan Belediye Meclis Üyesi Karagöz, evlilik teklifini de herkese açık bir alanda yaparak halktan kopmadığını gösterirken kız arkadaşı Esra Kocaaslan’ın romantik teklifi kabul etmesi genç meclis üyesinin mutluluğuna mutluluk kattı.

Bir AVM’nin içerisinde arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı alanda evlilik teklifi yapan Karagöz, kız arkadaşı Esra Kocaaslan’dan “evet” cevabını aldıktan sonra diz çökerek yüzüğü taktı. Mutlulukları gözlerinden okunan genç çift çalan romantik müzik eşliğinde dans ederken AVM’de bulunan vatandaşlar da çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek sevinçlerine ortak oldular.

Biz de Olay Gündem Gazetesi olarak Tahsin Mert Karagöz ve Esra Kocaaslan çiftine evlilik yolunda atmış oldukları ilk adımdan dolayı bir ömür boyu mutluluk dileriz.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 23:20