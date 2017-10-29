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29 Ekim 2017 Pazar
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    • “Halkın Değil Sermaye Ve Savaş Bütçesi!”

    Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmeye başlanan 2018 yılı bütçesine Emek partisi Bolu İl Başkanı Ahmet Özkan yaptığı yazılı basın açıklaması ile sert tepki gösterdi.

    29 Ekim 2017 Pazar 10:19
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    “Halkın Değil Sermaye Ve Savaş Bütçesi!”
     

    Haber: Gönül Olutürk

    Emek partisi Bolu İl Başkanı Ahmet Özkan yaptığı yazılı basın açıklamasında TBMM’de görüşülmeye başlanan 2018 yılı bütçesi ile ilgili şunları söyledi; “Mecliste bütçe maratonu başladı, 2018 bütçesinin içreği ortaya çıktı. 2018 bütçe büyüklüğü 762.8 milyar lira öngörüldü. Söz konusu öngörü geçen yıla (2017 bütçesi) göre 117.7 milyarlık liralık yüksek bir artışa işaret ediyor. Bütçe yüksek oranda artarken vergi gelirleri ve bütçe açığındaki artış dikkat çekmektedir. Bu durumda vatandaşa şu soruların cevabının verilmesi gerekiyor. Bunca vergi kimden toplanacak nereye harcanacak? Bütçe açığı kimlere, nerelere kaynak aktarmak için harcanacak? Maalesef bu sorulara, ‘vergiler yol su elektrik olarak geri dönecek’, ‘bütçe açığı halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlar için verilecek’ cevabı verilemiyor” dedi.  

    “VATANDAŞA AĞIR YÜK!”

    Açıklamasının devamında Özkan; “Toplanan verginin yüzde 65’i dolaylı, tüketim üzerinden alınıyor. Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Özel İletişim Vergisi, harçlar. Hükümetin eli vatandaşın cebinden çıkmıyor. Aynı anlayış bu yıl artarak sürecek gibi gözüküyor. Zira bütçede 30 milyar liralık gelir artırıcı önlemler hedefleyen hükümet, motorlu taşıtlar vergisi arttırmak gibi bir takım vergi düzenlemelerine gitti. Gelir vergisinin de, toplam istihdamın üçte ikisini oluşturan ücretli emekçilerden karşılandığı dikkate alındığında, 2018’de vergi yükünün emekçilerin sırtına yıkılacağı anlaşılıyor. Söz konusu yük, yüksek enflasyon nedeniyle harçlarda yaşanacak çift rakamlı yeniden değerleme artışlarıyla iyice ağırlaşacak. Özetle; 2018’de temel tüketim maddelerine yapılacak zamların otomatiğe bağlanması ve halkın ödediği dolaylı vergilerin belirgin bir şekilde artması kaçınılmaz görünüyor” şeklinde ifade etti.

    “KULLANSAK DA KULMANMASAK DA VERGİSİ”

    Özkan, 2018 yılı bütçe açığının 65.9 milyar lira olacağını belirterek; “ 2018 yılında bütçe açığı 65.9 milyar lira olacak. Peki bu kadar açık niye verilecek? 6.2 milyar lira (Açığın yaklaşık yüzde 10’u) Kamu Özel İşbirliği projeleri için verilen garantilere gidecek. Havaalanı, köprü, hastane gibi ‘bedava yaptırılıyor’ denilen projelere aktarılacak.  Geçişleri kullanan yüksek fiyat ödeyecek, kullanmayan vergi verecek.

    Hapishane ihalelerine milyarca aktarılacak. Hiçbir şekilde denetlenemeyen örtülü ödenekler 2018 bütçesinin şampiyonu durumunda. Borçlanmanın gazına basan hükümet on milyarlarca lirayı faiz ödemelerine aktaracak. Böylece hatalı planlanan projelerin, borçla yaşamanın bedeli halka ödettirilmektedir” diye ifade etti.  

    “SAVAŞIN, KOMŞULARLA GERİLİMİN FATURASI HALKA”

    Savaş ve komşularla gerilim politikasının faturasının halka çıktığını açıklayan Özkan; “ Savaş ve komşularla gerilim politikasının faturası halka çıkıyor. Güvenlik harcamaları adı altında ilgili kurumlara bütçeden ayrılan pay sürekli artıyor. 2018’de Milli Savunma Bakanlığı bütçesi 2017’ye göre yüzde 41, Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin yüzde 42 gibi fahiş oranda arttırıldı.  2018 yılında savunma ve güvenlik harcamalarındaki belirgin artış, savaş ve baskıcı, otoriter yönetim politikalarının bir sonucu” olduğu şeklinde açıkladı.

    “VAZGEÇİLMELİ”

    Son olarak Özkan; “ 2018 bütçesinin özünü, yüksek maliyetli borçlanmalar, yerli ve yabancı sermayeye daha fazla kaynak transferleri, askeri ve güvenlik harcamaları oluşturuyor. AKP hükümetinin hazırladığı bu bütçe sermayenin ve savaşın bütçesidir, halkın ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm üretecek, beklentilerine cevap verecek bir bütçe değildir. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, ulaşım, konut, iş güvencesi vb. emekçilerin temel ihtiyaçlarını gözetmeyen bu bütçeye itiraz ediyor, Emek Partisi olarak işçi sınıfı ve emekçi halkımızı, emekten ve halktan yana bir bütçe için mücadeleye çağırıyoruz” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Büyük, Millet, Meclisinde, Görüşülmeye

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