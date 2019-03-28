" Halkın hizmet istikrarına destek olmasıdır"

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün gerçekleşen Bolu siyaset tarihinin en büyük mitinginin ardından Cumhur İttifakı Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Bolu halkına teşekkür etti, hem de 15 yılda yerel yönetimlerde elde edilen başarının ve istikrarın devamı için destek istedi.

"BÜTÜN HEMŞERİLERİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde konuşan Fatih Metin, tarihi mitingden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Halkımıza Bolu halkına şükranlarımı sunuyorum. Dün Bolu Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Mükemmel bir karşılama oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız çok memnun kaldı. Bolu'muzun göstermiş olduğu teveccüh Sayın Cumhurbaşkanımızı, bizi çok memnun etti. Cumhur İttifakı olarak hizmete talip olduk. 124 gündür Bolu'yu karış karış dolaştık. Hamdolsun geldiğimiz noktada da çok şükür vatandaşımıza derdimizi iyi anlatabildiğimizi düşünüyorum. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızı bu coşkulu, heyecanlı, sevgi dolu karşılamalarından dolayı bütün hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"ÜLKEMİZİ VE BOLU'YU DAHA GÜZEL GÜNLERE TAŞIYACAĞIZ"

Mitinge 30 binden fazla kişinin katıldığını açıklayan Metin, "Sahneye çıktığım zaman ucu bucağı görünmeyen bir kalabalık vardı. Bolu tarihinde bence böyle güzel bir ilk olmuş oldu. Bu da Cumhurbaşkanımıza, bize yakışır bir miting oldu. Cumhurbaşkanımızın da Bolu'yla ilgili özel müjdeleri oldu. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi ve Bolu'yu daha güzel günlere taşıyacağız." diye konuştu.

"İSTEĞİMİZ BOLU HALKININ HİZMET İSTİKRARINA DESTEK OLMASIDIR"

Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Bolu halkının 15 yıldır yerel yönetimi AK Parti'ye teslim ettiğinden de bahsederek, “Zaten belediyecilik AK Parti'nin işi. Belediyecilik bizim işimiz. Ve onlar konuşur AK Parti yapar sloganımız var biliyorsunuz ve biz gerçekten başkaları konuşurken biz hep iş üstüne iş, taş üstüne taş koymayla uğraştık. Alaaddin Yılmaz Abimiz de 15 yılda Bolu'nun çevresinin değişmesinde çok büyük katkısı olmuştur. Birçok eseri mevcuttur. Bizim isteğimiz de Bolu halkının bu hizmet istikrarına destek olmasıdır. Netice itibariyle biz de Alaaddin Yılmaz Abimizden alacağımız bayrağı daha yukarılara taşımak için gayret sarf edeceğiz. Güçlü bir kadro kurduk, güçlü kadroyla beraber derdimiz var, aşkımız var, heyecanımız var inşallah bu derdimizi, aşkımızı, heyecanımızı Bolu'ya yansıtacağız. Bolu'ya hizmete dönüştüreceğiz. Tecrübemizi, birikimlerimizi Bolu'ya hizmete dönüştüreceğiz. Ve inşallah hizmet istikrarını devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

"HALKIMIZ SÖZÜNE GÜVEN OLMADIĞI İÇİN NOTERE GİDEN SİYASETÇİLERE GÜVENMESİN"

15 yıllık istikrarın bozulmamasını isteyen Metin, Bolu halkına çağrıda bulunarak, "Benim halkımızdan ricam odur ki, bu istikrarı bozmayalım, kesintiye uğratmayalım. Sözüne güven olmayan, güven olmadığı için de gidip sözünü notere onaylatan siyasetçilere güvenmesinler. Laf üretene değil iş üretene bakmak gerek. İnşallah AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizde seçimden sonra hizmetin devamı noktasında en iyi şekilde çalışacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü Cumhurbaşkanımızı böyle güzel karşılayan, böyle bağrına basan bir Bolu'ya da ne yapsak azdır." dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 21:52