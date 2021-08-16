Halkın takdirini kazanan bir uygulama

Haber: Okay Özcan

İlimizde yapıldığı günden itibaren bir türlü doğru dürüst benimsenemeyen İzzet Baysal Caddesi üzerindeki mavi renkli bisiklet yolu, sorun olmaya devam ediyor. Birçok bisikletli ve kurya motosikletlerin aşırı hız yaptığını tespit eden Bolu İl Emniyet Müdürü, haber merkezine telsiz anonsu yaparak; “Halkımızın can ve mal kaybına önlemek amacıyla, yaptığım tespitlerde bazı bisiklet ve kurye motosikletlerin, mavi yol üzerinde sürat yaptıklarını gördüm. Bu nedenle Valilik binası ile Demokrasi Meydana girişi olmak üzere her iki bölgede, bisiklet sürücüleri ile kurye motosiklet sürücüleri durdurularak, güzel bir dille uyarılması gerekiyor. Kurallara uymayan kişilere kesinlikle cezai işlem uygulanacak” talimatını verdi.

Uygulama talimatı üzerine Valilik binası ile Demokrasi Meydanı girişinde, trafik, yunus, asayiş ve bekçiler bir saat süren uygulama başlattılar. Görevli polisler mavi yol üzerinde sürüş yapan bisiklet ile motosiklet durdurarak, kurallara uyulması ve aşırı sürat yapmamaları konusunda tatlı bir dille uyarılarda bulundular. Bu arada birçok bisiklet sürücüsü ise yayalardan şikayetçi olarak; “Burası bizler için yapılmış özel bir yoldur. Ne var ki bizde yayalardan şikayetçiyiz. Sürekli olarak yayalar bu yolu kullanmaktan vazgeçmiyor. Zil çalmamıza rağmen, bu ısrarlardan vazgeçmiyorlar. Birde bizi azarlamaya çalışıyorlar. Bu uygulamanın yayalar üzerine de yapılmasını talep ediyoruz” diyerek, şikayetlerini polislere bildirdiler.

Uygulamanın sadece akşam değil gündüzleri de devam edeceği öğrenilirken, vatandaşlar Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy’a, uygulamadan dolayı teşekkür ettiler. Müdür Aksoy, göreve başladığı ilk günlerde de özellikle D-100 karayolu üzerinde mendil satan çocuklar ile dilencilik yapan çocuklara yönelik uygulama başlatmasıyla da büyük taktir kazanmıştı.