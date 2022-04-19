Haluk Kaya, hayata veda etti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde pankreas kanseri tedavisi gören evli bir çocuk babası 52 yaşındaki Bolu Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Haluk Kaya, tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Haluk Kaya için İzzet Baysal Caddesi üzerindeki eski İl Özel İdare binası önünde helalleşme düzenlendi. Müdür vekili Kaya, memleketi Batman’da toprağa verilmek üzere dualar eşliğinde cenaze aracıyla birlikte yola çıktı. Helalleşmeye Vali Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ile Kaya’nın mesai arkadaşları katıldı.