Haluk Levent, Bolu halkıyla buluşacak

17 Temmuz Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85. yılı dolayısıyla Bolu Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikler kapsamında ünlü sanatçı Haluk Levent’in konser vereceği öğrenildi.

Haluk Levent, Bolu halkıyla buluşacak

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85. yıldönümü etkinlikleri hazırlıklarına başladı. Seçim süreci ve sonrasında sık sık milli bayramların daha coşkulu kutlanacağını ifade eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise 17 Temmuz Atatürk’ün Bolu’ya Gelişinin Yıldönümü etkinlikleri kapsamında ünlü bir sanatçının sahne alması için devreye girdi.

Edinilen bilgiye göre 17 Temmuz Atatürk’ün Bolu’ya Gelişinin Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bolu Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerde ünlü sanatçı Haluk Levent sahne alacak. Gün boyunca düzenlenecek etkinliklerin sonunda Haluk Levent’in akşam 10.00’da sahneye çıkarak Bolu halkı için sevilen şarkılarını seslendirmesi bekleniyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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