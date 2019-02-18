Hamilelikte doğru bilinen yanlışlar

Haber: Esra Öztürk

1-İki canlıyım iki kişilik beslenmeliyim

Uzman Doktor Cevdet İşler anne adaylarının iki can taşıdığı için iki kişilik beslenmeliler düşüncesinin yanlış olduğunu belirtti. Dr. İŞLER Hamileliğin iki kişilik bir süreç olduğunu fakat bu, beslenmenin de iki kişilik olması anlamına gelmediğini belirtti. Gebelikte ek olarak günde ortalama 300 kilokaloriden fazlası bebeğe fayda sağlamadığı gibi anneye kilo aldıracağını, dolayısıyla anne adayının iki kişilik yemek yemesine gerek olmadığını belirtti. Hamilelikte beslenmede önemli olanın sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenme olduğunu belirtti.

2-Hamileyken istediğim yemeği yemezsem bebeğim sakat doğar

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. İŞLER gebelikte istenilen yiyeceğin yenmemesi durumunda bebekte sakatlık olacağı gibi bir inanışın yanlış olduğunu ifade etti. Yapılan araştırmaların bunun tam tersini gösterdiğini ve düzensiz ve sağlıksız beslenen gebelerin sakat çocuk doğurma olasılığı daha yüksek olduğunun altını çizdi.

3-Hamileyken spor yapılmaz

Dr İşler birçok anne adayının hamilelik döneminde bebeğine zarar vereceği düşüncesi ile spor yapmadığını ve hareketlerini kısıtladığını söyledi.Her spor dalında olmasada kontrollü ve düzenli bir şekilde yapılan sporun, bebeğe zarar vermediğini, anneye ise doğum ve sonrasında kilo kontrolü, metobolizmayı hızlandırma, sırt ve bel ağrılarında azalma, kabızlığı önleme, uyku kalitesini arttırma gibi olarak birçok fayda sağladığını ,özellikle yüzme sporunun bu konuda ideal olduğunu belirtti.Spor yapan gebelerde normal doğum oranının yüksek ve normal doğumun daha kolay gerçekleştiği araştırmalarda görülmektedir.Fakat anne adayı; daha önce düşük yapılmışsa veya şu anki gebelikte düşük ya da erken doğum tehdidi varsa spor programı belirlenirken mutlaka hekim ile görüşülmesi gerektiğini ifade etti .

4-Gebeliğin son dönemlerinde,yemek borusu alt kısıma tekabül eden yanma ve bulantı şikayetlerinin sebebi bebeğin saçlarının çıkmasıdır..

Uzm Dr. Cevdet İşler gebeliğin son dönemlerinde mide yanması, hazımsızlık ,ekşime ,bulantı ve ağıza mide sıvısı gelme şikayetlerine sık rastlandığını ifade etti. Mide şikayetlerinin yaşandığı dönem ile bebeğin saç çıkarmaya başladığı dönem birbirine yakın zamanlar olabileceği için böyle yaygın bir inanış olduğunu belirtti. Gerçekte ise bu şikayetlerin mideden yemek borusuna asit kaçağı olmasıyla (reflü) ilgili olduğunu söyledi. Bunun nedeninde anne karnında fetüs(bebek)ve eklerinin(plasantanın) büyüyerek karın içi basıncını artması ve mekanik etki oluşturması.gebelik hormonu olan progesteronun mide bağırsak hareketlerini azaltması olarak açıkladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Hekimi Cevdet İşler bu ve benzeri yanlış düşüncelerin halk arasında yaygın olduğunu belirtti. Hamileliğin hastalık olmadığını doğru yönlendirmelerle sağlıklı ve mutlu gebelik dönemi geçirileceğini belirtti. Dr İşler İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesinde hizmet verilen gebe okulunda gebelik, doğum süreci ve sonrasında anne ve bebek ile ilgili tüm konuların eğitiminin verildiğini söyledi. Bu güne kadar 750 anne adayının gebe okulundan mezun olduğunu da ekleyerek tüm anne adaylarını gebe okuluna davet etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 11:05