Hamilelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu



Haber: S. Özge Yücel

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ömür Albayrak yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi.

‘’İdrar yolu enfeksiyonları, gebelik döneminde anne adaylarının sık karşılaştığı sağlık sorunlarından biridir. Ciddi hastalıklara yol açabilen bu önemli problem, belirti vermeden de ortaya çıkıp ilerleyebiliyor. Bu enfeksiyonlar zaman zaman anne adayı ve gelişmekte olan bebekte problemlere yol açabiliyor. Özellikle hamileliğin 6. haftası ile 24. haftası arasında bu enfeksiyonun daha sık yaşandığını söyleyebiliriz. Birçok değişimin yoğun olarak yaşandığı gebelik döneminde fizyolojik değişimler nedeniyle anne adayları önceleri yaşamadıkları sağlık sorunlarıyla bu dönemde karşılaşabiliyor.’’ dedi.

“GEBELİK DÖNEMİNDE RİSK ARTAR”

Gebelik döneminde riskin neden arttığını ifade eden Dr. Albayrak;

* Gebelik döneminde artan progesteron dediğimiz hormonun idrar yollarında ve idrar kesesin de normalde olması gereken hareketi yavaşlatarak idrar akışının azalması ve idrarın birikmesi,

* Normale göre idrar kesesinde biriken ve bekleyen idrar miktarının artması (idrar keseniz gebelik süresince büyüyerek gebelik sonunda kapasitesi iki katına çıkar)

* Bebeğin içinde gelişimini tamamladığı uterusun büyüyerek yine idrar yollarına dıştan bası yapması ve idrar akımını engellemesi,

* Böbreklerin büyümesi sonucu idrar yolları ile olan açısının değişmesi ve uterusa bası yapması,

* İdrarın normalde daha asidik olması gerekirken daha bazik olması ve bakterilerin yaşamasının kolaylaşması,

* İdrarda normalde olmaması gereken şeker ve proteinin gebelik döneminde idrarda bulunabilmesi ve yine bununda bakterilerin beslenmesi ve çoğalması için uygun bir ortam olması sayılabilir. İfadelerini kullandı.

“HAMİLELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ DİKKATE ALINMALIDIR”

Op. Dr.Ömür Albayrak, “İdrar yaparken yanma hissi, Sık idrara çıkma, İdrarda kan veya normalden çok koyu bir renk görülmesi, İdrarını tutamama hissi ve zaman zaman idrar kaçırma, Kasık ve karın ağrısı, İdrarda kötü koku, Cinsel ilişki sırasında ağrı, Titreme ve yüksek ateş, bulantı, kusma, İdrar torbası bölgesinde ağrı, baskı ve hassasiyettir. Bu belirtiler dikkate alınmalıdır”dedi.

“HAMİLELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?”

Çoğu hastanın bebeğe bir etkisi olacak mı endişesi olduğunu söyleyen Op. Dr. Ömür Albayrak; “İdrar sorunları henüz çok erken tespit edildiğinde doktor kontrolünde olan bir ilaç tedavisi ile hızlıca tedavi edilebilir. Gebelikte idrar yolu enfeksiyonunun bebeğe zararları enfeksiyonun ilerlemesiyle artmaktadır. Erken doğum zaten başlı başına son derece önemli bir risktir. Bu problem geliştiğinde vücut ateşinin yükselmesi rahim için tetikleyici bir faktöre dönüşüyor. Rahimde kasılmalar olması gerekenden daha erken dönemde başlıyor ve bu da doğumun başlaması anlamına geliyor. Aynı zamanda bebeğin içinde bulunduğu su kesesinin açılmasının sorumlusu da idrar yolu enfeksiyonu olabiliyor. Bu risklerin mutlaka ciddiye alınması gerekir çünkü her ikisi de bebekler için hayati tehlike doğurabilecek kadar önemlidir”ifadelerini kullandı.

“GEBELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?”

Gebelik döneminde idrar yolu enfeksiyonlarından korunma yollarının oldukça basit olduğunu ifade eden Op. Dr. Ömür ALBAYRAK, “Alabileceğiniz bazı basit önlemlerle hamilelikte sistit ihtimalinden kolaylıkla korunabilirsiniz.

* Günde en az 6-8 bardak sıvı tüketilmelidir. Sıvı alımı arttırılarak idrar gözlenmektedir. İdrar akışı arttırılarak mekanik olarak bakteri kolozasyonuna engel olunmaktadır.

* Alkol, kafein, asidik meyve suları (turunçgiller vb.), şekerli içecekler gibi mesaneyi irrite eden sıvılardan kaçınılmalıdır. Gebelikte enfeksiyon riski bağışıklık sisteminin baskılanması nedeniyle de artar.

* Mümkün olduğunca sık tuvalete gidilmeli sıkışıncaya kadar beklenmemeli idrar tamamen boşaltılmaya çalışılmalıdır.

* Tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra genital bölge temizliğine özen göstermelisiniz. Her gün iç çamaşırı değiştirilmeli ve mutlaka pamuklu iç çamaşırı tercih edilmelidir.

* Spermisid jeller, deodorant, pudra gibi irritanlardan uzak durulmalıdır.

* Sıcak bakteri üreyebilen havuzlara girilmemelidir.

* Cinsel ilişki öncesi ve sonrası tuvalet ihtiyacı giderilmelidir. Cinsel ilişki öncesinde ve sonrasında temizliğinize özen göstermelisiniz.

* Tuvalet sonrası genital bölge iyi temizlenmeli, yıkama işlemi önden arkaya doğru olmalı ve ıslak kalmamalıdır.

Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu yaşayanlar mutlaka en yakın zamanda doktoruna görünmelidir. İlerleyen enfeksiyonlar başka birçok soruna neden olabilir. Hamilelikte enfeksiyon ilerlediği zaman tedavi süreci de zorlaşmaktadır. Bu nedenle erken tedavi önemlidir.”