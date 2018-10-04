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04 Ekim 2018 Perşembe
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    • Hamileyim ne yemeliyim?

    Hamile olduğunuzu öğrendiğinizi andan itibaren akla gelen soruların başında nasıl beslenmeliyim gelmektedir. Hamilelik süresince hem sağlıklı hem de fazla kilo almadan beslenmek mümkün .

    04 Ekim 2018 Perşembe 12:02
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    Hamileyim ne yemeliyim?

    Haber: BMA

    Konuyla ilgili Özel Fatma Hatun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Alev Uygun Akaltun’a  en çok merak edilen soruları yönelttik. Öncelikle gebelerin en çok aklına gelen sorulara cevap verebiliriz.

    HAMİLEYİM AMA ÇAY VE KAHVEDEN VAZGEÇEMİYORUM

    Bilindiği üzere çay ve kahve kafein içermektedir. Herşeyin fazlası olduğu gibi çay ve kahvenin de fazlası zararlıdır.  Bebeğin düşük kilolu doğması ile ilişkilendirilen araştırmalar mevcuttur.

    GEBELİKTE ACI YEMEK ZARARLI MI?

    Acı yemenin bebeğe bilinen bir zararı yoktur. Ancak gebelikte sık görülen mide yanması, ekşime, reflü şikayetlerinin artmasına sebep olabilir.

    ADA ÇAYI İÇMEK BEBEĞİME ZARAR VERİR Mİ?

    Ada çayının içerdiği maddeler nedeniyle erken doğumu tetikleyebileceği için gebelikte ada çayı içilmesini uygun görmüyoruz.

    AŞERMEK DENİLEN DURUM GERÇEK Mİ PSİKOLOJİK Mİ?

    Aşermenin gebelikte öğündeki hormon seviyesi, mineral, vitamin ihtiyacı veya psikolojik nedenler; ilgi, duygusal destek ihtiyacına bağlı olabileceği düşünülmekte. Kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak psikolojik dediğimiz, gebenin kum, toprak, kireç yemeyi istemesi vücutta bazı minerallerin eksikliğinden kaynaklandığından kesinlikle bir doktora başvurulmalıdır.

    HAMİLELİK DÖNEMİNDE GECE YEMEK YEMEK BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

    Gece yemek yemek gebenin sağlığı açısından zararlıdır. Çünkü sindirim bozukluğu ,gaz reflü şikayetleri gece yemek yiyip yatmak bu şikayetlerin artmasına sebep olacağından tavsiye edilmez.

    HAMİLEYİM ANCAK ET YEMEK İSTEMİYORUM BEBEĞİM GELİŞME GERİLİĞİ YAŞAR MI?

    Et bilindiği üzere protein demir çinko gibi vitamin ve mineral deposu bir besindir.Özellikle hamilelerin bu dönemde protein ve vitamin ihtiyacının arttığı göz önüne bulundurulursa et hamileler için vazgeçilmez bir besindir.Ekstra bir kısıtlama yoksa gebelerin et tüketmesini önemle öneriyoruz.Yeterli beslenmemeye bağlı protein alımı  kısıtlı gebelerin bebeğinde gelişme geriliği görülebilir bir durumdur.

    Sağlıklı bir gebelik dönemi için hekimlerin uyarıları dikkate alınmalıdır.

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: Hamile, Olduğunuzu, öğrendiğinizi, Andan, Itibaren

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