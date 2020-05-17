Hampton açıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Bölgenin ve şehrin uluslararası ilk otel markası olan ve hizmet vermeye başladığı günden bu yana sektörde ki yerini koruyan Hampton by Hilton Bolu , Covid 19 önlemleri sebebi ile ara vermiş olduğu hizmetlerine yüksek önlem ve tedbirler alarak yeniden başladı.

Konaklama sektöründe bir ilk olan ayrıca hijyen konusunda ki standartları yeniden tanımlayan Hilton Clean Stay programı sayesinde Lyson ve Dettol gibi temizlik ürünleri üreticisi olan Reckitt Benckiser ve dünyaca ünlü sağlık kuruluşu Mayo Clinic ile işbirliği yaparak hizmetlerine devam edeceği bilgisini paylaşan Hampton by Hilton Bolu yönetimi konuklarına gönül rahatlığı ile hizmet vermeye kaldığı yerden devam ediyor.