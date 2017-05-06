banner133

banner128

banner101

06 Mayıs 2017 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Hampton açıldı

    Hampton By Hilton otelinin resmi açılış töreni dün saat 17.00’da yapıldı. Törene yüzlerce üst düzey bürokrat, bakan yardımcısı ve milletvekili düzeyinde siyasiler, spor camiasının önemli isimleri ve birçok vatandaş katıldı.

    06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:35
    Bu haber 108 kez okundu
    Hampton açıldı
    Foto galeriye git Haber; Faruk ÇİDEM

    Törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile birlikte spor camiasının önde gelen isimleri katıldı. Otel dualarla açılırken, kurdele kesme töreninin ardından kürsüye çıkan Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı 4 mevsimi ayrı güzel tabiatın kalbi Bolu’nun turizm merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Boluspor Başkanı ve iş adamı Necip Çarıkçı açılışta yaptığı konuşmada, Tabiatın kalbi Bolu’nun her geçen gün turizm alanında hızla ilerlediğini belirterek, “16 Mart 2016 tarihinde hizmete açılan Hampton By Hilton, 150 oda ve toplam 209 yatak kapasitesi ile 308 kişiye konaklama hizmeti sunmaktadır. Hampton By Hilton, Bolu ilinde bir ilki gerçekleştirerek uluslararası tanınırlığı en yüksek otelcilik grubu olan Hilton markasını Bolu’ya getirmiştir’’ dedi.

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ise çok ciddi bir yatırım olduğunu ve Necip Çarıkçı’ya Bolu adına teşekkür ettiğini ifade etti. Bolu’nun güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu ifade eden Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü de istikrara giden yolda bu tip yatırımların daha da fazla olacağını söyledi. Açılışa katılan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de son 15 yılda yakalanan siyasi istikrar sayesinde ülkemizin rekorlar kırmaya devam ettiğini belirtti.

    Son olarak konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, güzellikleriyle Türkiye’nin incisi olan Bolu’nun tarımı sanayiyi turizmi dengeli götüren bir kent olduğunu kaydetti.

    Anahtar Kelimeler: Hampton, By, Hilton, Otelinin, Resmi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU”PASHA KONGRE MERKEZİ”NDEN…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Akıllı durak işi akıllıca bir iş
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ARAŞTIRIRSAK HER SORUNU ÇÖZERİZ…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BAĞIŞÇILAR VAKFI TOPLANTISINDAN
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Suat Tosun Suat Tosun ANIT AĞAÇLAR MAHZUN..!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Gazetemizin 17’nci Yılı Kutlamasından Notlar
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nerede kalmıştık
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ATTIRILMAZ
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MİLLİ BEKA SORUNU BİTTİ Mİ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR HEDEF 2019. GÖRECEKMİYİZ ACABA?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Üniversitemizde Çiçekler Açacak!
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Dün Bugün Yarın…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129