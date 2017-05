Haber; Faruk ÇİDEM

Törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile birlikte spor camiasının önde gelen isimleri katıldı. Otel dualarla açılırken, kurdele kesme töreninin ardından kürsüye çıkan Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı 4 mevsimi ayrı güzel tabiatın kalbi Bolu’nun turizm merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Boluspor Başkanı ve iş adamı Necip Çarıkçı açılışta yaptığı konuşmada, Tabiatın kalbi Bolu’nun her geçen gün turizm alanında hızla ilerlediğini belirterek, “16 Mart 2016 tarihinde hizmete açılan Hampton By Hilton, 150 oda ve toplam 209 yatak kapasitesi ile 308 kişiye konaklama hizmeti sunmaktadır. Hampton By Hilton, Bolu ilinde bir ilki gerçekleştirerek uluslararası tanınırlığı en yüksek otelcilik grubu olan Hilton markasını Bolu’ya getirmiştir’’ dedi.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ise çok ciddi bir yatırım olduğunu ve Necip Çarıkçı’ya Bolu adına teşekkür ettiğini ifade etti. Bolu’nun güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu ifade eden Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü de istikrara giden yolda bu tip yatırımların daha da fazla olacağını söyledi. Açılışa katılan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de son 15 yılda yakalanan siyasi istikrar sayesinde ülkemizin rekorlar kırmaya devam ettiğini belirtti.

Son olarak konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, güzellikleriyle Türkiye’nin incisi olan Bolu’nun tarımı sanayiyi turizmi dengeli götüren bir kent olduğunu kaydetti.