Hampton by Hilton Bolu’dan büyük başarı

Haber: N. Halid Altundal

2017 yılından beri ilimiz Merkez ilçe Paşaköy Mahallesi’nde hizmet veren ülkemizin 14’üncü, ilimiz Bolu’nun ise ilk internasyonel oteli olan Hampton by Hilton Bolu oteli misafirlerine verdiği hizmet kalitesi ile büyük bir başarıya imza attı. Bolu Hampton by Hilton Otel; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu da hizmet veren 100‘den fazla Hampton otel arasında otelde konaklayan misafirler tarafından doldurulan memnuniyet formlarından aldığı skorla 2. sırada yer alarak misafirlerine kaliteli hizmet verdiğini bir kez daha kanıtladı.

AVRUPA ve ORTADOĞU’YU GERİDE BIRAKTI

Hampton by Hilton Bolu, aldığı bu başarı ile aynı isimle Avrupa ve Ortadoğuda hizmet veren birçok oteli geride bıraktı. Memnuniyet formlarına göre birinci ise Rusya’da bulunan Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya oldu.

“BÜTÜN OTEL PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kazanılan başarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Hampton by Hilton Bolu Otel İşletmecisi Necip Çarıkcı, “2017 yılında açıldığımızdan bugüne kadar misafirlerimize en iyi şekilde hizmet vermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Güler yüzlü ve kaliteli hizmeti otelimizde en iyi şekilde yansıtıyoruz. Misafirlerimiz tarafından doldurulan memnuniyet formları sonucunda kazandığımız başarı da bunu kanıtlıyor. Bu önemli başarıyı elde etmemizde emeği olan bütün otel personelimize teşekkür ediyorum” dedi.