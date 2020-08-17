Hampton By Hılton’dan Bolu’ya bir ödül daha

Haber: N. Halid Altundal

Bölgenin ve şehrin uluslararası ilk otel markası olan ve hizmet vermeye başladığı günden bu yana sektörde ki yerini koruyan Hampton by Hilton Bolu, dünyanın önde gelen otel ve seyahat değerlendirme sitelerinden Trıpadvisor’ın milyonlarca kullanıcısının oyları sonucunda belirlenen Traveler’s Choice ödüllerine adını yazdırmayı başardı.

Kazanılan başarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Hampton by Hilton Bolu Genel Müdürü Ömer Songur, “2019 da otelimizde konaklayan ve hizmet alan misafirlerimizin yapmış olduğu değerlendirmeler ile Dünyada ki oteller arasında kalite ve hizmet sınıflandırmasında ilk %10 içerisinde bulunarak bu prestijli ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödülün kazanılması ayrıca tüm çalışanlarımız için de motivasyon ve gurur vesilesi olmuştur. Bu başarıyı getiren ekibim ile gurur duyuyor ve bu başarıyı getiren takımın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.