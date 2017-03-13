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13 Mart 2017 Pazartesi
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    • Hampton hizmete açılıyor

    Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, Hilton markası ile beraber açılışını yapacağı Bolu Hilton Hampton Otel’de basın mensupları ile bir araya geldi. Çarıkçı, Bolu gündemini meşgul eden camii konusunu da bir açıklık getirtti.

    13 Mart 2017 Pazartesi 12:41
    Bu haber 117 kez okundu
    Hampton hizmete açılıyor
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    Haber: Kasım Şahin

    Necip Çarıkçı ve Hilton markasının ortaklığı ile hizmete açılacak olan Bolu Hilton Hampton Otel’i kahvaltı ile basına tanıtıldı. 60 Milyon TL’lik yatırım yapılan otelin, Perşembe günü açılış yapacağı belirtildi. 14 katlı, 150 oda sayısı bulunan ve 350 kişilik olan otelin içinde otopark, spor salonu bulunuyor.

    Otelin mülk sahibi olan Necip Çarıkçı oteli tanıtarak bir basına açıklamasında bulunarak “Nasip olursa Bolu Hilton Hampton Perşembe günü hizmete başlıyor. Yaklaşık 18 ay gibi bir sürede bu projeyi bitirdik. Bu proje ile beraber 1400 kişilik çok amaçlı salonda devreye giriyor. Artık Bolu’da bir anda 3 kongre veya düğün olabilecek. Yaklaşık 1400 araçlık park yerimiz var. 100 araçlık kapalı otoparkımız var. Burası iş adamlarının kaldığı ve toplantılarını gerçekleştirdi tarzı bir otel. Toplam 150 oda sayısı ve 350 kişiye kadar alabiliyoruz. Bolu, turizm şehri olmalı. Bildiğiniz üzere Narven Termal Kasabaları’da var. Büyük Abant Oteli içinde inşaat çalışmaları başladı. Bolu turizm ile büyüyecek. Bütün beklentilerimiz, yaptıklarımız,  Bolu’nun turizm şehri olabilmesi için. Artık yavaş yavaş Bolu’nun büyümesi lazım. Bolu, İnşallah turizmden daha çok kazanacak. Aslında işlimiz turizm değil. Bize bu arsa verildi bizde değerlendirdik. İnşallah Bolu’ya daha çok şey kazandırabiliriz. Çoğu şehirlerde ‘Hilton’ yok. Kastamonu’da Vali ve Belediye Başkanlarının ısrarlarına rağmen olmadı. İlk defa Bolu’ya böyle marka zinciri bir otel kattık. Aynı zamanda proje içinde toplam 60 bin Milyon TL harcadık” dedi.

    CAMİİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

    Çarıkçı, otelin yanında bulunan camii hakkında da bir açıklamada bulundu. Çarıkçı, camiinin yıkılmayacağını belirterek “Şimdi ilk inşaat yaptığımız zaman arsa sahipleri bir teklif sundu. Eğer camii yaparsanız bu camiyi kaldırabilirsiniz. Bizde şunu dedik ‘Biz cami yıkmayız, camii yaparız. Şu anda bunu bir türlü kabul ettiremedik. Ben her ne kadar desek de bu camii bizim yıkılmayacak, bu camiinin peyzaj ve diğer birçok işi ile biz ilgileneceğiz. Bu camii yıkılmayacak Camiinin her şeyinden de bizzat biz sorumu olacağız. Firmalar camii bizimdir diyorken bazıları böyle günde getiriyor. Yani bu Hilton gibi markalar bir şey demezken bu olay bazıları için gündem oldu. Şu anda caminin yıkılması söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Kulübü, Başkanı, Necip, Çarıkçı

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