Hamsi 50 liradan 30 liraya düştü



Haber: C. Kutay Aykan

Kış aylarının en çok tüketilen besin maddelerinin arasında yer alan ve fosfor maddesi nedeniyle insan vücuduna en faydalısı olan hamsi bu hafta tezgahlarda bol bol yerine aldı. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 50 liradan satılan ve az bulunan hamsi Karadeniz’den bol çıkarılınca, fiyatını da etkiledi. Bu hafta balık tezgahlarında hamsinin kilosu 30 liraya kadar düşünce, vatandaşlarda kilo kilo hamsi alıp evlerine götürdü.

Geçtiğimiz yıllarda palamut’u tezgahlarda görmezken bu yıl da bazı balık çeşitleri nadir görülmeye başlandı. Mezgit ve istavrit bu hafta tezgahlarda azalmaya başladığını dile getiren balıkçı İlhan Başaran, “Geçtiğimiz yıllarda palamut hiç tezgahlarda yer almadı. Bu yıl ise sezonun başında azda olsa vatandaş, palamut’a doydu. Hamsi ise geçtiğimiz haftalarda soğuk deniz olan Rusya tarafına kaçmıştı. Şimdi ise ülkemizdeki kar yağışı nedeniyle hamsi Karadeniz’e akın etmeye başladı. Hamsi bol olunca da fiyatlarda düştü. Hamsinin kulağına kar suyu kaçtığı için lezzetlendi ve tam damak tadı oldu. Önümüzdeki günlerde fiyatların düşmesini bekliyoruz” dedi.

Öte yandan bu hafta balık pazarında kilo bazında, hamsi 30, İthal Norveç Somon 180, Çupra 85, Deniz çupra 115, Deniz Levrek 120, Karadeniz Somon 90, uskumru 30 liradan satışa sunuldu.