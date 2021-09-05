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Hamsi tezgaha düştü

Ülkemizde balık avı sezonunun başlaması ile birlikte balıklar teker teker tezgahlarında yerini almaya başladı. Sonunda vatandaşların dört gözle beklediği hamsi de balık tezgahlarında yerini aldı.

Hamsi tezgaha düştü

Haber: Okay Özcan

15 Nisanda başlayan av yasağı, 1 Eylül itibariylebitti. Yeni sezonun ilk günlerinde tezgahlar balıklarla doldu. Uygun fiyatlı ve lezzetli olması nedeniyle çok sevilen hamsi de sonunda balık tezgahlarında yerini aldı. Bu hafta en çok merak edilen hamsi ve güncel diğer balık fiyatlarını sizin için araştırdık. Güncel balık fiyatları ise şu şikilde; küçük barbun 35, karadeniz istavrit 25, büyük barbun 50, mezgit 40, çupra 55, levrek 60, granyoz 60, deniz levrek 80, deniz çupra 70, karadeniz somon 50, ithal Norveç somon 100, alabalık tane 10, palamut tane 15 olarak tezgahlarda yerini aldı.  Dört gözle beklenen hamsi ise 30 liradan satışa sunuldu.

Fiyatlar yüksek mi?

Balık fiyatları ile ilgili konuşan balıkçı İlhan Başaran; “Şuan sezon yeni başladığı için fiyatlar normale göre biraz daha yüksek. Ilerleyen günlerde düşmesi bekleniyor. Şuan vatandaşalr taraından en çok hamsi tercih ediliyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2021, 13:06
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