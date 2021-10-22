Hamsi yerinde durmuyor

Haber: Okay Özcan

Bolu Pazarına avlanma sezonunun başında 35 liradan giren hamsinin fiyatları yerinde durmuyor. İlk haftasında 35 liradan tezgahlarda boy gösteren hamsi, sonraki haftalarda 25, 30, 20 ve 40 lira şeklinde devam etti. En son 40 liradan tezgahta olan hamsi yarı fiyatına düşerek 20 liradan pazarda satışa sunuldu.

“HAMSİNİN FİYATI, HAMSİ BOL ÇIKTIĞI SÜRECE DÜŞER”

Pazarda balık ürünleri satan İlhan Başaran, “Hamsinin fiyatı, hamsi bol çıktığı sürece düşer. Ama bir fırtına çıkar, denizlere girilmez, bu sefer de balık çıkar 50 liraya. Kaç lira olacağını kimse bilemez. Şuan da havalar düzgün olduğu için, balık bol çıkıyor. Fiyatı şuanlık uygun. 3 gündür çok güzel hamsi geliyor, pırıl pırıl fiyatlarda 20 liraya bedava. Balıkçılar yasaklara uyduğu ve fırtına çıkamadığı sürece sıkıntı yok” dedi.

“FİYATLARDAN BİZDE MEMNUN DEĞİLİZ ÇİFTÇİMİZDE”

Balık fiyatlarının düşmesiyle birlikte, yeşilliğe de rağbet çoğaldı. Bu durumu değerlendiren pazarda yeşillik satan Mustafa Maltaş, “Kıvırcık 7, ıspanak 5, turp 5, maydanoz 2 lira geçen seneye oranla fiyatlarda yüzde 30 artış var. Geçen sene kıvırcığın en pahalısı 5 liraydı, bu sene 7 lira 8 liraya kadar kıvırcık sattık. Bunun sebebi ise marul ekiminin az olması. Çiftçiyi fiyatlar kurtarmadığı için ekimler çok az. Geçen sene 1 milyon adete yakın kıvırcık ekiyordu çiftçilerimiz, bu sene 450 bin civarlarında ekim yaptı o da hatırımıza. Karnabahar 15 lira oldu, geçen sene 5 liradan satıyorduk. Bu senenin zam şampiyonu karnabahar. Fiyatlardan bizde memnun değiliz çiftçimizde” ifadelerini kullandı.