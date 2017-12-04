Haber: Kasım ŞAHİN
Bu hafta kış aylarının vazgeçilmesi olan hamsinin tezgahlarda olmamasını balık satıcıları şöyle anlattılar; “Hemen hemen her gün denizlerimizden çıkan hamsi üzerinden bazı oyunlar oynanıyor. Belirli bir standartta olması gereken hamsi kanunsuz yollardan tutulmakta ve küçük ebatta tutulmakta. Küçük hamsinin içerisinde olan standart hamsi de ağlara takılmakta. Ama ne var ki bu hamsiler balık tezgahları yerine yem fabrikalarına satılmakta. Yem fabrikaları yüzünden tezgahlara hamside yer almamakta” dediler
SEBZEDE FİYATLAR ARTIYOR
Turfanda olarak tabir edilen domates, patlıcan, salatalık, kabak, taze fasulyenin fiyatı bu hafta el yaktı. Geçtiğimiz hafta 3 liradan 3 TL’den satılan domates bu hafta 4, taze fasulye 5 TL’den 7, 2 TL’den satılan salatalık 3, 2.5 TL’den satılan patlıcan 3.5 ve 3 TL’den satılan kabak ise 4 TL’den satıldı. Bu hafta zam şampiyonu ise taze fasulye oldu. Pazarcılar turfanda sebze fiyatlarının önümüzdeki hafta daha da artacağını uyardılar.
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