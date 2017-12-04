Haber: Kasım ŞAHİN

Bu hafta kış aylarının vazgeçilmesi olan hamsinin tezgahlarda olmamasını balık satıcıları şöyle anlattılar; “Hemen hemen her gün denizlerimizden çıkan hamsi üzerinden bazı oyunlar oynanıyor. Belirli bir standartta olması gereken hamsi kanunsuz yollardan tutulmakta ve küçük ebatta tutulmakta. Küçük hamsinin içerisinde olan standart hamsi de ağlara takılmakta. Ama ne var ki bu hamsiler balık tezgahları yerine yem fabrikalarına satılmakta. Yem fabrikaları yüzünden tezgahlara hamside yer almamakta” dediler

SEBZEDE FİYATLAR ARTIYOR