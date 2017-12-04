banner133

banner101

04 Aralık 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Hamsiye ne oldu?

    Bu hafta balık pazarında hamsinin olmaması merak konusu oldu. Balık satıcıları ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını dile getirirken, hamsinin bulunmamasının nedeni ise büyük şaşkınlık yarattı.

    04 Aralık 2017 Pazartesi 13:40
    Bu haber 119 kez okundu
    Hamsiye ne oldu?
    Haber: Kasım ŞAHİN
    Bu hafta kış aylarının vazgeçilmesi olan hamsinin tezgahlarda olmamasını balık satıcıları şöyle anlattılar; “Hemen hemen her gün denizlerimizden çıkan hamsi üzerinden bazı oyunlar oynanıyor. Belirli bir standartta olması gereken hamsi kanunsuz yollardan tutulmakta ve küçük ebatta tutulmakta. Küçük hamsinin içerisinde olan standart hamsi de ağlara takılmakta. Ama ne var ki bu hamsiler balık tezgahları yerine yem fabrikalarına satılmakta. Yem fabrikaları yüzünden tezgahlara hamside yer almamakta” dediler
    SEBZEDE FİYATLAR ARTIYOR
    Turfanda olarak tabir edilen domates, patlıcan, salatalık, kabak, taze fasulyenin fiyatı bu hafta el yaktı. Geçtiğimiz hafta 3 liradan 3 TL’den satılan domates bu hafta 4, taze fasulye 5 TL’den 7, 2 TL’den satılan salatalık 3, 2.5 TL’den satılan patlıcan 3.5 ve 3 TL’den satılan kabak ise 4 TL’den satıldı. Bu hafta zam şampiyonu ise taze fasulye oldu. Pazarcılar turfanda sebze fiyatlarının önümüzdeki hafta daha da artacağını uyardılar.

    Anahtar Kelimeler: Bu, Hafta, Balık, Pazarında, Hamsinin

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLU BÖLGE TİYATROSU
  • Aydın Hitit Aydın Hitit HATIRLAMIYORUM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 5X5 BOLUSPOR (Analiz)
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Allah’ından Bulsun!
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ENGELLİ OLMAK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (III)
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ - 3
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BESMELESİ KÜFÜR İSE!!!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİZ NİYE ENGELLİYİZ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel GÜNDEM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da da 1“EĞİTİM KONFERANSI”ndan daha…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Suat Tosun Suat Tosun TAVUKLARIN SESSİZLİĞİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner109