Hamza Efe, Erdoğan ile görüştü

Haber: BMA

Dörtdivan’da göreve geldiği günden beri yaptığı çalışmalar ile ilçenin gelişmesi ve güzelleşmesini sağlayan Belediye Başkanı Hamza Efe, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelen Başkan Hamza Efe, ilçede gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili Erdoğan’a bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dörtdivan için destek isteyen Hamza Efe, yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN HEMŞEHRİLERİMİZE SELAMLARI VAR”

Ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Efe, “Çok yoğun gündemleri ve programları arasında bizleri kabul ederek Dörtdivan’ımızın ihtiyaçlarına zaman ayırıp dinledikleri ve ilçemiz adına istişare fırsatı verdiklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunarım. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm hemşehrilerimize selamları var” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020, 11:24