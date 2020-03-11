Hamza Efe resmen AK Parti’de

Haber: N. Halid Altundal

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Belediye Başkan Adayı gösterilmeyince istifa ederek bağımsız aday olan ve Dörtdivan Belediye Başkanı seçilen Hamza Efe’nin tekrar AK Parti saflarına katılacağı son günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü. Hamza Efe hakkındaki iddialar üzerine tartışmalar devam ederken Belediye Başkanı Efe AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın katılımıyla gerçekleştirilen Dörtdivan İlçe Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkanı Efe, Dörtdivan’ halkının her kesimi ile bulunduğu istişareler sonucunda AK Parti’ye katılmaya karar verdiğini duyurdu.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Başkan Efe, aldığı karar sonrası AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü ve İl Başkanı Nurettin Doğanay’la birlikte AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda partiye katılanlar rozetlerini aldı. Toplantı sonunda kürsüye çıkan Bolu heyetinde Hamza Efe’ye parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.