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30 Nisan 2017 Pazar
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    • HAN-CAR BOSCH CAR SERVİS EMİN ADIM­LAR­LA DEVAM EDİYOR

    Bolu’da 2015 yı­lın­da hiz­me­te baş­la­yan HAN-CAR BOSCH CAR SERVİS ka­li­te­sin­den ödün ver­me­yen hiz­met an­la­yı­şı ile müş­te­ri po­tan­si­ye­li­ni ge­niş­let­me­ye devam edi­yor.

    30 Nisan 2017 Pazar 15:09
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    HAN-CAR BOSCH CAR SERVİS EMİN ADIM­LAR­LA DEVAM EDİYOR

    1998 yı­lın­dan iti­ba­ren sü­rek­li oto­mo­tiv sek­tö­rün­de bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Han-Car Bosch Car Ser­vis or­tak­la­rın­dan Fatih Görür, o yıl­lar­dan bu­gü­ne sek­tö­rün hem ser­vis hem de hiz­met ala­nın­da yer al­dı­ğı­nı ifade etti. Fatih Görür Han-Car Oto­mo­tiv A.Ş. ile ala­ka­lı yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di: “Han-Car Oto­mo­tiv A.Ş.’yi 3 ortak bir araya ge­le­rek 2015 Ocak ayın­da kur­duk. Bu­ra­da ama­cı­mız Bolu’daki halka, tü­ke­ti­ci­ye oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün ser­vis kıs­mın­da ucuza, ka­li­te­li hiz­met ver­mek. Bu doğ­rul­tu­da yap­tı­ğı­mız tüm iş­lem­le­re ga­ran­ti ve­re­rek, ay­rı­ca tü­ke­ti­ci­yi de ko­ru­ya­rak hiz­met et­me­ye baş­la­dık. Fa­ali­yet­le­ri­mi­ze baş­la­dı­ğı­mız 2015 yılı Tem­muz ayın­dan bu­gü­ne kadar olan za­man­da ön­gö­rü­le­ri­mi­zin ço­ğu­na ulaş­tık. İlk za­man­lar aylık or­ta­la­ma 200-250 araca hiz­met ve­rir­ken, şu anda aylık or­ta­la­ma 400-450 araca hiz­met ver­me­ye baş­la­dık. Bir ara­cın me­ka­nik ona­rı­mı, elekt­rik ona­rı­mı, ka­por­ta-bo­ya ve pe­ri­yo­dik ba­kı­mı­nın ta­ma­mı­nı kar­şı­la­mak­ta­yız. Ama­cı­mız müş­te­ri­le­ri­mi­zin bu­ra­dan mem­nun ay­rıl­ma­sı. Bunun için eli­miz­den gelen her şeyi ya­pı­yo­ruz. Bu­ra­da 25 per­so­ne­li­miz ça­lı­şı­yor. Per­so­nel­le­ri­miz­den 18’i tek­nik ele­man ola­rak ça­lış­mak­ta­dır. Di­ğer­le­ri ise idari kı­sım­lar­da ça­lış­mak­ta­dır.”
    MÜŞ­TERİ MEM­NUNİYETİ VE KALİTEDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ
    Bosch Car Ser­vis kon­sep­ti­ni 1,5 yıl­dır faal ola­rak yap­tık­la­rı­nı söy­le­yen Han-Car Oto­mo­tiv A.Ş. or­ta­ğı Fatih Görür, “1 buçuk yıl­lık zaman içe­ri­sin­de müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti ve ka­li­te­li hiz­met verme gibi amaç­la­rı­mı­zın üze­rin­de ça­lı­şı­yo­ruz. 2016 yı­lın­da bu ça­lış­ma­la­rı­mız doğ­ru­sun­da Tür­ki­ye’de bu­lu­nan 200 Bosch Car Ser­vi­si ara­sın­da müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti ve bayi ka­li­te­sin­de bi­rin­ci olduk. İlk se­ne­miz­de böyle bir bi­rin­ci­lik ya­şa­mak bizi çok mutlu etti. İnşal­lah bu bi­rin­ci­li­ği devam et­ti­re­ce­ğiz. Bu ba­şa­rı ne­ti­ce­sin­de Bosch bize bir takım ola­nak­lar sağ­la­dıü, Bolu hal­kı­mı­za kul­lan­ma­mız için. Biz de bu ola­nak­lar doğ­rul­tu­sun­da Bolu Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ile Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası ile bir an­laş­ma yap­tık. An­laş­ma kap­sa­mın­da bu oda­la­ra bağlı şir­ket­ler, es­naf­lar ve ki­şi­le­re ser­vis hiz­met­le­rin­de in­di­rim im­kan­la­rı sağ­lı­yo­ruz. Bu im­kan­la­rın ve­ril­me­sin­de Bosch’un büyük des­te­ği var. Bunun dı­şın­da memur kesim için ise Mayıs ayı so­nu­na kadar devam edecek olan bir bakım kam­pan­ya­sı baş­lat­tık. Bu im­kan­lar­dan fay­da­lan­mak is­te­yen müş­te­ri­mi­zin ta­ma­mı­nı bek­li­yo­ruz. He­de­fi­miz daha önce be­lirt­ti­ğim gibi müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni ar­tır­mak ve ka­li­te­yi uygun fi­ya­ta müş­te­ri­le­ri­mi­ze sun­mak” dedi.
    ÜRETİCİ GA­RANTİSİ BO­ZUL­MA­DAN HİZMET VERİLİYOR
    Bu işe baş­lar­ken Bolu’da bu sek­tör­de bir ek­sik­lik ol­du­ğu­na dik­kat çeken Fatih Görür, “Biz bu işe baş­lar­ken Bolu’da yet­ki­li ser­vis çok fazla bu­lun­mu­yor­du. 3-4 yet­ki­li ser­vis ko­nu­mun­da hiz­met nok­ta­la­rı vardı. Fi­zik­sel şart­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da bu yer­ler ye­ter­li değil di­ye­bi­li­riz. Biz­ler bunu sağ­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bosch Car Ser­vis ile yap­tı­ğı­mız an­laş­ma so­nu­cu 1800 met­re­ka­re ka­pa­lı alan­da hiz­me­te baş­la­dık. Bosch mar­ka­sı­nı in­san­lar daha çok beyaz eşya fir­ma­sı ola­rak bi­li­yor. As­lın­da Bosch 1800 yıl­la­rın baş­la­rın­da ilk ola­rak oto­mo­tiv sek­tö­rü ile pi­ya­sa­ya gir­miş­tir. Bosch bu sek­tör­de dün­ya­nın en büyük yedek parça üre­ti­ci­si. Şu anda dün­ya­da yak­la­şık 80 Mil­yar Euro ci­va­rın­da ci­ro­su olan bir şir­ket. Bosch Car Ser­vis, Bosch’un binek araç­la­ra ve hafif ti­ca­ri araç­la­ra ser­vis hiz­me­ti ver­di­ği nok­ta­la­rı­dır. 2005’te Tür­ki­ye’de çıkan re­ka­bet ya­sa­sı var. Bu ya­sa­da ba­kım-ona­rım hiz­met­le­rin­de kul­lan­dı­ğı­nız parça ori­ji­nal veya ori­ji­nal par­ça­nın eş­de­ğe­ri ise bunu fa­tu­ra­lan­dı­ra­bi­li­yor­sa –bunun be­lir­li kri­ter­le­ri var el­bet­te- üre­ti­ci ga­ran­ti­si­ni boz­ma­dan ba­kım-ona­rım hiz­me­ti ve­ri­le­bi­li­yor. Yani Bosch Car’da ser­vi­se giren ga­ran­ti­li araç­lar üre­ti­ci ga­ran­ti­si bo­zul­ma­dan ya­pı­la­bi­li­yor. Bunun bizim için avan­ta­jı, tü­ke­ti­ci­ye karşı bu hiz­me­ti ka­li­te­yi sağ­la­ya­rak en uygun fi­yat­lar­da yap­ma­ya ça­lış­ma­mız­dır. Tes­pi­ti­mi­ze göre iş­lem­le­ri­miz diğer yet­ki­li ser­vis fi­yat­la­rın­dan yüzde 50 daha ucuz. Tabi biz ucuza hiz­met eder­ken ka­li­te­den de ödün ver­mi­yo­ruz. Müş­te­ri gü­ve­ni kolay ka­za­nıl­mı­yor. Bu yüz­den müş­te­ri­le­ri­mi­zin gü­ve­ni­ni kolay kay­bet­mek de is­te­mi­yo­ruz. Bosch’un en büyük pren­sip­le­rin­den biri bu. İnşal­lah bu hiz­me­ti­mi­zi daha da bü­yü­te­rek devam et­tir­mek is­ti­yo­ruz. İşi­mi­zi ge­liş­ti­re­bi­lir­sek is­tih­da­mı da ar­tır­mak is­ti­yo­ruz.
    Han-Car Bosch Car Ser­vis ola­rak staj­yer öğ­ren­ci­ler de ça­lış­tı­ra­rak is­tih­dam sağ­la­dık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Görür, “ Mes­lek li­se­le­rin­den ve mes­lek yük­se­ko­kul­la­rın­dan staj­yer öğ­ren­ci­ler ça­lış­tı­rı­yo­ruz. Şu anda bir staj­ye­ri­miz var, ancak biz is­te­riz ki daha fazla öğ­ren­ci­ye staj im­ka­nı sağ­la­ya­lım. Çünkü staj yapan öğ­ren­ci­le­re mezun ol­duk­la­rı zaman iş im­ka­nı da sağ­lı­yo­ruz bu­ra­da” diye ko­nuş­tu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, 2015, Yı­lın­da, Hiz­me­te, Baş­la­yan

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