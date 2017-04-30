1998 yılından itibaren sürekli otomotiv sektöründe bulunduğunu belirten Han-Car Bosch Car Servis ortaklarından Fatih Görür, o yıllardan bugüne sektörün hem servis hem de hizmet alanında yer aldığını ifade etti. Fatih Görür Han-Car Otomotiv A.Ş. ile alakalı yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Han-Car Otomotiv A.Ş.’yi 3 ortak bir araya gelerek 2015 Ocak ayında kurduk. Burada amacımız Bolu’daki halka, tüketiciye otomotiv sektörünün servis kısmında ucuza, kaliteli hizmet vermek. Bu doğrultuda yaptığımız tüm işlemlere garanti vererek, ayrıca tüketiciyi de koruyarak hizmet etmeye başladık. Faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılı Temmuz ayından bugüne kadar olan zamanda öngörülerimizin çoğuna ulaştık. İlk zamanlar aylık ortalama 200-250 araca hizmet verirken, şu anda aylık ortalama 400-450 araca hizmet vermeye başladık. Bir aracın mekanik onarımı, elektrik onarımı, kaporta-boya ve periyodik bakımının tamamını karşılamaktayız. Amacımız müşterilerimizin buradan memnun ayrılması. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Burada 25 personelimiz çalışıyor. Personellerimizden 18’i teknik eleman olarak çalışmaktadır. Diğerleri ise idari kısımlarda çalışmaktadır.”
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE KALİTEDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ
Bosch Car Servis konseptini 1,5 yıldır faal olarak yaptıklarını söyleyen Han-Car Otomotiv A.Ş. ortağı Fatih Görür, “1 buçuk yıllık zaman içerisinde müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet verme gibi amaçlarımızın üzerinde çalışıyoruz. 2016 yılında bu çalışmalarımız doğrusunda Türkiye’de bulunan 200 Bosch Car Servisi arasında müşteri memnuniyeti ve bayi kalitesinde birinci olduk. İlk senemizde böyle bir birincilik yaşamak bizi çok mutlu etti. İnşallah bu birinciliği devam ettireceğiz. Bu başarı neticesinde Bosch bize bir takım olanaklar sağladıü, Bolu halkımıza kullanmamız için. Biz de bu olanaklar doğrultusunda Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile bir anlaşma yaptık. Anlaşma kapsamında bu odalara bağlı şirketler, esnaflar ve kişilere servis hizmetlerinde indirim imkanları sağlıyoruz. Bu imkanların verilmesinde Bosch’un büyük desteği var. Bunun dışında memur kesim için ise Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek olan bir bakım kampanyası başlattık. Bu imkanlardan faydalanmak isteyen müşterimizin tamamını bekliyoruz. Hedefimiz daha önce belirttiğim gibi müşteri memnuniyetini artırmak ve kaliteyi uygun fiyata müşterilerimize sunmak” dedi.
ÜRETİCİ GARANTİSİ BOZULMADAN HİZMET VERİLİYOR
Bu işe başlarken Bolu’da bu sektörde bir eksiklik olduğuna dikkat çeken Fatih Görür, “Biz bu işe başlarken Bolu’da yetkili servis çok fazla bulunmuyordu. 3-4 yetkili servis konumunda hizmet noktaları vardı. Fiziksel şartlarına baktığımızda bu yerler yeterli değil diyebiliriz. Bizler bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bosch Car Servis ile yaptığımız anlaşma sonucu 1800 metrekare kapalı alanda hizmete başladık. Bosch markasını insanlar daha çok beyaz eşya firması olarak biliyor. Aslında Bosch 1800 yılların başlarında ilk olarak otomotiv sektörü ile piyasaya girmiştir. Bosch bu sektörde dünyanın en büyük yedek parça üreticisi. Şu anda dünyada yaklaşık 80 Milyar Euro civarında cirosu olan bir şirket. Bosch Car Servis, Bosch’un binek araçlara ve hafif ticari araçlara servis hizmeti verdiği noktalarıdır. 2005’te Türkiye’de çıkan rekabet yasası var. Bu yasada bakım-onarım hizmetlerinde kullandığınız parça orijinal veya orijinal parçanın eşdeğeri ise bunu faturalandırabiliyorsa –bunun belirli kriterleri var elbette- üretici garantisini bozmadan bakım-onarım hizmeti verilebiliyor. Yani Bosch Car’da servise giren garantili araçlar üretici garantisi bozulmadan yapılabiliyor. Bunun bizim için avantajı, tüketiciye karşı bu hizmeti kaliteyi sağlayarak en uygun fiyatlarda yapmaya çalışmamızdır. Tespitimize göre işlemlerimiz diğer yetkili servis fiyatlarından yüzde 50 daha ucuz. Tabi biz ucuza hizmet ederken kaliteden de ödün vermiyoruz. Müşteri güveni kolay kazanılmıyor. Bu yüzden müşterilerimizin güvenini kolay kaybetmek de istemiyoruz. Bosch’un en büyük prensiplerinden biri bu. İnşallah bu hizmetimizi daha da büyüterek devam ettirmek istiyoruz. İşimizi geliştirebilirsek istihdamı da artırmak istiyoruz.
Han-Car Bosch Car Servis olarak stajyer öğrenciler de çalıştırarak istihdam sağladıklarını vurgulayan Görür, “ Meslek liselerinden ve meslek yüksekokullarından stajyer öğrenciler çalıştırıyoruz. Şu anda bir stajyerimiz var, ancak biz isteriz ki daha fazla öğrenciye staj imkanı sağlayalım. Çünkü staj yapan öğrencilere mezun oldukları zaman iş imkanı da sağlıyoruz burada” diye konuştu.
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