Hande Yener HighWay’e Geliyor

HighWay Outlet AVM, 11’inci Yılını ünlü sanatçı Hande Yener, Çağın Kulaçoğlu Konseri ile muhteşem bir şekilde kutlayacak.

Hande Yener HighWay’e Geliyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Açıldığı günden itibaren birbirinden değerli isimleri ağırlayan Highway Outlet Avm, 11’inci Yaşını Hande Yener ve Dj Çağın Kulaçoğlu ile sevenlerine unutulmayacak konser yaşatacak. Hande Yener ve Çağın Kulaçoğlu’nun birlikte sahnede olacağı konserde harika şarkıların yanı sıra dansçılar da gösterileri ile sizi coşturacak.

Ücretsiz konser etkinliği, 24 Temmuz Pazar günü Kartal Yuvası mağazası önündeki etkinlik alanında saat 16:00’da gerçekleşecek.

Highway Outlet Avm, “Hande Yener’in muhteşem konser coşkusunu hep birlikte yaşamak için HighWay Outlet’e davetlisiniz” mesajıyla herkesi davet etti.

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