Hangi birime ne kadar bütçe ayrıldı

Haber: Asun Beykoz

Tanju Özcan’ın Bolu Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından, belediyenin ilk faaliyet raporu da açıklandı. 2020 yılı Faaliyet Raporuna göre birimlere yönelik bütçelerde faaliyet raporunda yerine aldı.

2020 yılı Faaliyet Raporuna göre sırayla hangi birime ne kadar bükçe ayrıldığı şu şekilde açıklandı.

En çok bütçe 128.092.131, 94 ile Fen işleri Müdürlüğüne ayrılırken, en düşük bütçe ise 13.963,00 ile Muhtarlık İşlerine verilirken, diğer birimlerin bütçeleri ise;

Özel Kalem Müdürlüğüne 1.639.539,25, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 46.085.204,35, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 55.064.324, 62, Hukuk İşleri Müdürlüğüne 722.001,37, Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 2.545.651,18, Yazı İşleri Müdürlüğüne 34.240,00, Zabıta Müdürlüğüne 2.042.847,22, İtfaiye Müdürlüğüne 4.095.444,08, Mali Hizmetler Müdürlüğü 44.669.503,09, Temizlik İşleri Müdürlüğüne 17.755.117,12, Veteriner İşleri Müdürlüğü 1.883.731,70, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 15.786.973,43, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 24.100.152,28, Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğüne 8.243.425,24, İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne 69.527,66 TL olmak üzere toplam 352.843.777,53 olarak belirlendi.