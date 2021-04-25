Hangi iller büyükşehir belediyesi olacak?

Haber: Aysun Beykoz

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündeme gelen yeni yerel yönetimler düzenlemesinde, 81 ilin tümünün "büyükşehir belediyesi" olması planlanıyor. Yapılması beklenen yeni sistemde, Türkiye'de yalnızca "il belediyesi"ne sahip olan 51 şehirde artık merkez ilçe için seçilen belediye başkanı, il belediyesini değil yalnızca merkez ilçeyi yönetecek. Merkez ilçeler de dahil olmak üzere tüm illerde üst bir yapı olarak büyükşehir belediyeleri kurulacak. Büyükşehir belediyesi aracılığıyla kentin bir bütün olarak planlanması öngörülüyor.

EMLAK VERGİSİ ARTIŞI TARTIŞMA KONUSU OLDU

51 ilin de büyükşehir statüsü kazanması durumunda, bu illerdeki vatandaşlardan toplanacak emlak vergisi, vatandaşa ekstra bir mali yük getireceği gerekçesiyle tartışma konusu oldu. Mevcut durumda büyükşehir belediye sınırları içindeki gayrimenkullerin emlak vergisi, yüzde 100 zamlı olarak alınıyor. Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, 2012'de yapılan "büyükşehir" düzenlemesine benzer şekilde 51 ilde de emlak vergisi konusunda bir süreliğine ertelemeye gidilebileceği ifade ediliyor.