Hangi partiden kim aday işte o liste

Haber: Kasım ŞAHİN

AK Parti firesiz olarak ilçe ve beldelerin hepsinde aday gösterirken CHP ise Taşkesti ve Karacasu Beldesi ile Seben ve Gerede ilçesinde Belediye Başkan adayı göstermiyor. Buna karşın Cumhur ittifakına katılan MHP’de Taşkesti beldesi hariç tüm ilçelerde ve beldelerde aday gösteriyor. Seçime katılan bir diğer parti ise İYİ Parti. İYİ Parti birçok ilçe ve beldede Millet İttifakı çerçevesinde CHP adaylarını desteklerken sadece Gerede ve Seben ilçesi ile Karacasu Beldesinde aday gösteriyor. Saadet Partisi ise Taşkesti Beldesi ile Dörtdivan ilçesinde aday göstermediği kalan tüm yerlerde aday çıkarttığını belirledik.

AK PARTİ;

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin ile ilçelerden Yeniçağa Belediye Başkan adayı Recayi Çağlar, Seben Belediye Başkan adayı Fatih Kavlak, Mudurnu Belediye Başkan adayı Sedat Özkan, Mengen Belediye Başkan adayı Zeki Ozulluoğlu, Kıbrıscık Belediye Başkan adayı Osman Cabgu, Göynük Belediye Başkan adayı Kemal Kazan, Gerede Belediye Başkan adayı Mustafa Allar ve Dörtdivan Belediye Başkan adayı Hasan Uzunoğlu, beldelerden Taşkesti Belediye Başkan adayı Tahsin Özcan, Karacasu Belediye Başkan adayı Celal Beydilli ve Gökçesu Belediye Başkan adayı Sebahattin Sugeçti oldu.

CHP;

Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, Mudurnu Belediye Başkan adayı Mehmet İnegöl, Mengen Belediye Başkan adayı Turhan Bulut, Kıbrıscık Belediye Başkan adalı Emin Tekemen, Dörtdivan Belediye Başkan adayı İlyas Özalp, Taşkesti Belde Belediye Başkana adayı Mustafa Acar, Yeniçağa Belediye Başkan adayı Adnan Güngör, Gökçesu Belde Belediye Başkan adayı Hayati Dedeoğlu, Ankara Arenada gövde gösteriş yaptılar. CHP, Bolu’da Karacasu beldesi, Seben ve Gerede ilçesinde belediye başkan adayı göstermiyor.

MHP;

Bolu Belediye Başkan adayı İbrahim Doğan, Karacası Beldesi Halit Belen, Gerede Ramazan Güler, Dörtdivan Durmuş Ünal, Göynük Ahmet Çankaya, Mudurnu Necdet Türker, Mengen Ali Budak, Yeniçağa Zeki Mustafa Egeci, Seben Hakan Cankurtaran, Kıbrıscık Ersin Ercan, Gökçesu Beldesi Muammer Yılmaz, Taşkesti Belde Belediye başkanlığı adaylığı için henüz bir isim belirlenemedi.

İYİ PARTİ;

İYİ Parti 2 ilçe bir beldede Belediye Başkanlığı için aday gösteriyor. Diğer ilçe ve beldelerde CHP’nin adayını destekleyecek. İYİ Parti Gerede İlçe Belediye Başkan adayı Orhan Ünaldı, Seben Enver Erkaygusuz ve Karacasu Beldesi Yasin Bektaş.

SAADET PARTİSİ;

Millet ittifakının ortaklarından gösterilen Saadet Partisi, Bolu Belediye Başkanlığı için Turan Kılınç, Gökçesu Beldesi Sami Nodur, Yeniçağa ilçesiYahya Doğanay, Gerede Belediye Başkanı adayı Muzaffer Boyacı, Mudurnu Belediye Başkanı adayı Gökhan Yılmaz,Kıbrıscık Belediye Başkan adayı Mahmut Belge, Mengen Belediye Başkan adayı Salih Erkan, Seben Belediye Başkan adayı Ünal Güngör, Karacasu Belde Belediye Başkan adayı Sefer Aydın olarak açıklandı.